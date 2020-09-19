Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 19 сентября 2020 года

Кассиры, кондукторы и те, кому по работе приходится общаться с множеством людей, продолжают носить маски Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Согласно оперативной сводке министерства здравоохранения Хабаровского края, на первую половину дня 19 сентября 2020 года в крае было выявлено 68 новых случаев. От коронавирусной инфекции выздоровели 62 человека, летальных исходов за минувшие сутки не было.

Нарастающим итогом в Хабаровском крае коронавирусом заразились 11 255 человек, из них 9 119 выздоровели, 2 035 находятся на лечении (амбулаторном и стационарном). Скончались 99 человек.

Напомним, ограничения, введенные в связи с распространением нового вируса, в Хабаровском крае полностью сняты. Постепенно смягчаются и рекомендации по организации массовых мероприятиях. Так, отменена рекомендация по «шашечной» рассадке зрителей в залах театров, кинотеатров и пр. Предприятиям общепита даны послабления: раньше за столик нельзя было сажать больше двух человек, если они не члены одной семьи, сейчас заполнять столик можно полностью.