Биробиджанских покупателей удивили цены на сельскохозяйственной ярмарке Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

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Накануне в областном центре открылась традиционная сельскохозяйственная ярмарка - при организационной поддержке мэрии Биробиджана. Как и в прошлом году, сезонная торговля развернулась на парковке, расположенной возле центрального городского рынка. На огороженной территории площадью более 200 квадратных метров появились палатки, прилавки, а также легковые и грузовые автомобили со съедобными товарами.

Широко представлен мед местных производителей - сладкий и полезный продукт предлагался в разнообразных емкостях. Но покупатели в первый день ярмарки не спешили делать покупки, с интересом рассматривая представленное изобилие.

Выглядит заманчиво, но дороговато Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Выглядит заманчиво, но дороговато. Литр липового все-таки куплю - от простуды хорошо помогает. И внучка просила ей мед в сотах купить. Стоимость лакомства - от 110 рублей. И картошки надо взять еще, и лука, пару огурчиков, а пенсия не такая большая у меня, - сообщила корреспонденту «КП-Хабаровск» биробиджанка Светлана Григорьевна.

Картофель продавался с нескольких автомобилей, но наплыва покупателей и здесь не наблюдалось. Так, например, за сетку крупного картофеля из Биробиджанского района продавцы просили тысячу рублей. Рядом продавалась 10-килограммовая фасовка аналогичного продукта по цене 500 рублей.

- В магазине картошку можно купить по 30 рублей за килограмм. А тут цены кусаются. А если мне не нужно 10 килограммов? Почему я должен искать, где на ярмарке что-то по стандартной единице веса продается? - недоумевал биробиджанец Виталий.

Картофель продавался с нескольких автомобилей, но наплыва покупателей и здесь не наблюдалось Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ВИНОВАТА НЕПОГОДА?

По словам продавцов, из-за проливных дождей и наводнения в Биробиджанском районе значительная часть сельскохозяйственных посадок минувшим летом не сохранилась. Неблагоприятные климатические явления, а также подорожание бензина (транспортные расходы увеличились) привели к подорожанию картофеля и других овощей.

Автор этих строк убедился в этом лично, пройдя по сельскохозяйственной ярмарке. По сравнению с прошлым годом розничные цены выросли на десять и более процентов. Так, например, килограмм моркови предлагается по 60 рублей, столько же продавцы просят за свеклу. Лук репчатый продается по 38 рублей за килограмм, капуста - по 40 рублей за килограмм. Покупка килограмма перцев облегчит кошелек на 120 рублей, приобретение арбуза пробьет брешь в семейном бюджете в размере 65 рублей за килограмм, а каждый «полосатый красавец» вытянет на килограмма три, не меньше.

Торговля речными и морскими деликатесами пока идет не очень бойко Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

По сравнению с ценами на рыбную продукцию это, как оказалось, «еще цветочки». Кета на ярмарке продавалась от 350 рублей за килограмм, кижуч - от 420 рублей. Красная икра предлагалась по 1600 рублей за пол-килограмма (стоимость килограмма можете подсчитать сами), сушеная корюшка - по 1200 рублей за килограмм. Скучающие лица продавцов свидетельствовали о том, что торговля речными и морскими деликатесами пока идет не очень бойко.

По словам нескольких покупателей, с которыми побеседовал корреспондент «КП»-Хабаровск», они подождут с запланированными покупками неделю-другую (сельскохозяйственная ярмарка в Биробиджане будет работать по выходным). Может, к началу октября количество торговцев прибавится, ассортимент расширится, а цены снизятся. Тратить лишнего никто не хочет.