Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 21 сентября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 21 сентября 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 11392. Из них вылечилось 9158 человек, скончался 101, остальные получают лечение. За последние сутки в регионе выявили 67 новых случаев заболевания. Данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По числу зараженных коронавирусом лидируют Хабаровск и Хабаровский район, где выявили в общей сложности 8416 случаев. На втором месте Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район, где выявили 1659 фактов заболевания. Третье место делят Верхнебуреинский и имени Лазо районы - там по 196 случаев заражения.

Заболеваемость коронавирусом в районах края ФОТО: региональный минздрав

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.