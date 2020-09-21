Пик паводка на Амуре проходит через Хабаровск Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Как отмечают гидрологи, сейчас у Хабаровска проходит волна паводка, пришедшая из Еврейской автономной области. За последние несколько дней уровень Амура у краевого центра перестал расти и все воскресенье держался примерно на одной отметке - 628 сантиметров, на 28 сантиметров превышая опасное явление.

Пик паводка на Амуре проходит через Хабаровск Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

- В результате прошедших обильных дождей, высокого уровня грунтовых вод и разлива рек на территории Хабаровского края под влиянием водной стихии находятся 34 населенных пункта в шести муниципальных образованиях, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. - Общим итогом в зоне подтопления 31 жилой дом, 2303 земельных, приусадебных и дачных участка, а также 42 участка внутрипоселковых и межпоселковых дорог.

Пик паводка на Амуре проходит через Хабаровск Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Что касается непосредственно Хабаровска, здесь в зоне подтопления находится один жилой дом, 74 приусадебных участка и два отрезка дорог, расположенных у берега. На островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный подтоплены более полутора тысяч дачных участков. Сотрудники МЧС патрулируют острова для того, чтобы оказать своевременную помощь тем, кто не смог или не захотел эвакуироваться на большую землю.

Не изменилась обстановка и в Хабаровском районе. Под воздействием поднявшейся от паводка воды находятся участки в поселках Сергеевка, Новотроицкое, Виноградовка, Воронежское-2 и Воронежское-3, Мичуринское, Федоровка, Елабуга, Казакевичево, Князе-Волконское, Петропавловка, Калинка и два участка дороги в Свечино.

Пик паводка на Амуре проходит через Хабаровск Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Поднимающаяся вода в Амуре продолжает оказывать влияние на село Корсаково-1. Здесь подтоплены один приусадебный и один участок дороги, - отмечают в ведомстве. - В соседнем селе Корсаково-2 Хабаровского района из-за повышения уровней реки вода уже зашла в 29 жилых домов. Также подтопления сохраняются на 235 приусадебных и дачных участках и на трех участках внутренних проездов.

Там сотрудники специализированной пожарной части доставляют людям по заявкам предметы первой необходимости, чистую воду и все так же помогают спасать имущество. На базе санатория «Уссури» действует пункт временного размещения, впрочем, сейчас он пустует - местные жители, попавшие под удар стихии, предпочитают пережидать наводнение у родственников и знакомых.

Пик паводка на Амуре проходит через Хабаровск Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Большая вода движется вниз по реке и по прогнозам специалистов подойдет к Комсомольску-на-Амуре уже 1 октября. Сейчас пока уровень Амура у Города юности составляет 575 сантиметров при отметке «Опасное явление» в 6,5 метра. Во время прохождения гребня паводка вода может подняться до 7-7,2 метра.