В Смидовичском районе ЕАО готовятся к наступлению большой воды

В сентябре заметно вырос уровень Амура, и ситуация стала критической в Октябрьском и Ленинском районах ЕАО Фото: Правительство ЕАО

Этим летом Еврейскую автономную область накрыли затяжные и обильные дожди, которые вызвали разлив водоемов и значительное повышение уровня грунтовых вод. В августе в областном центре и Биробиджанском районе ввели режим ЧС - в зоне затопления оказались десятки жилых домов, приусадебных участков и других объектов.

В сентябре заметно вырос уровень Амура, и ситуация стала критической в Октябрьском и Ленинском районах ЕАО. От мощного напора воды в селе Ленинское не выдержала дамба - речная вода хлынула в жилой сектор, десятки местных жителей пришлось эвакуировать...

Сейчас опасное явление наблюдается на территории Смидовичского района (гребень паводка смещается по Амуру в сторону Хабаровска). Как сообщили в пресс-службе губернатора ЕАО, в поселке Николаевка воду откачивают мощными насосными. Параллельно идет укрепление дамб. Из Хабаровска насосная станция по просьбе главы района Максима Шупикова прибыла в поселок имени Тельмана. По прогнозам, минимальный подъем воды составит 30 сантиметров. Особо сложная ситуация в селе Владимировка, где отсутствует техническая возможность откачки воды насосами и укрепления водозащитных сооружений. В зону затопления попало уже 16 домов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по ЕАО, в регионе остаются подтопленными 46 жилых домов, 535 приусадебных и 1965 дачных участков, а также около 14 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Эвакуация граждан из опасных мест продолжается. Всего во временных пунктах (в Биробиджане и Ленинском районе) находятся 50 человек, в том числе 16 детей.