Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 22 сентября 2020 года Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По данным на утро 22 сентября 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 11458. Из них вылечилось 9187 человек, скончался 101, остальные получают лечение. За последние сутки в регионе выявили 66 новых случаев заболевания. Данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По числу зараженных коронавирусом лидируют Хабаровск и Хабаровский район, где выявили в общей сложности 8515 случаев. На втором месте Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район, где выявили 1681 факт заболевания. На третьем месте Верхнебуреинский - там 198 случаев заражения.

Заболеваемость в районах региона ФОТО: региональный минздрав

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.