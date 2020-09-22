Дню работников леса посвящается: сотрудники лесоперерабатывающего комплекса «Нью Форест Про» о себе и своей профессии

Свой профессиональный праздник работники лесной промышленности традиционно отмечают 20 сентября. Фото: Евгения МОЛОТОВА

Свой профессиональный праздник работники лесной промышленности традиционно отмечают 20 сентября. Накануне памятной даты сотрудники лесоперерабатывающего комплекса «Нью Форест Про» рассказали о себе и своей профессии.

С 2001 года трудится в лесной отрасли оператор автоматической и полуавтоматической линии лесопиления Евгений Александрович Бабинцев.

Оператор автоматической и полуавтоматической линии лесопиления Евгений Бабинцев

- Для меня важно развиваться всесторонне и получать новые знания и навыки, - отмечает он. - Сейчас учусь на четвертом курсе в Тихоокеанском государственном университете по специальности «Лесное дело». Я осознанyо решил получить высшее образование, так как мне нравится профессия и то, что она может дать. Нравится работать в команде: у нас отзывчивый коллектив, а руководство профессиональное и грамотное. Нам ставят задачи - мы с успехом их выполняем. Минусов в работе нет, только плюсы: белая и своевременная заработная плата, выделены автобусы, есть столовая, душевые кабинки, места для отдыха, на территории предприятия очень чисто. Новым сотрудникам хочу дать совет: обучаться новому, развиваться, повышать квалификацию и все свои имеющиеся знания прилагать для того, чтобы компания становилась еще перспективнее, а ее доходы росли. Дорогие коллеги! В наш профессиональный праздник я хочу поблагодарить вас за повседневный кропотливый труд. Желаю дальнейшего развития и процветания, успехов в вашем созидательном труде, реализации грандиозных планов и проектов. Крепкого здоровья, счастья и удачи всем сотрудникам и их семьям!

Начальник нижнего склада Татьяна Бердюгина

Начальник нижнего склада Татьяна Анатольевна Бердюгина - одна из немногочисленных представительниц прекрасного пола - прошла путь от приемщика до начальника и не понаслышке знает все сложности работы.

- Работа любимая и в другой отрасли я себя уже не представляю, - рассказывает она. - В профессию попала 16 лет назад, когда по семейным обстоятельствам переехала на Дальний Восток. Тогда начинала работать приемщиком леса на нижнем складе. Женщин в нашем деле мало, но предрассудков и стереотипов по этому поводу нет. Если возникает какой-то вопрос, в котором мужчины разбираются лучше, то коллеги всегда готовы мне помочь. Рабочий день начинается со сбора информации по участкам о выполнении работ по заготовке пиловочника за прошедшие сутки, а дальнейшие действия зависят от обстоятельств. Иногда требуется поездка на верхние склады в тайгу. Сейчас осень: лес окрашивается в золото, на обочинах дорог растут грибы, брусника. А весной сопки покрыты розовыми цветами багульника. Наверное, к красотам Дальнего Востока никогда не привыкнешь. Коллегам я хочу пожелать новых достижений, уверенности в будущем, энергии и оптимизма, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

Старший инженер производственно-технического отдела Сергей Васильев

Старший инженер производственно-технического отдела Сергей Николаевич Васильев также прошел длительный путь.

- Я начал с должности мастера лесозаготовки на верхнем складе в Совгаванском леспромхозе, куда мы с женой были направлены по распределению после окончания Уральского лесотехнического института, - вспоминает он. - За все 39 лет стажа желания поменять или бросить профессию никогда не возникало. Это уже дело жизни. Утро начинается с планерки, где обрисовывается ситуация за прошедшие сутки: сколько заготовлено, сколько вывезено, остаток живого леса на корню по каждой делянке, все ли понятно мастерам… Исходя из этого планируем поездку на участок для контроля за соблюдением лесного законодательства или поездку в конторы лесничеств для согласования документов. Работать приходится с так называемым человеческим фактором, ибо у всех свой характер, свои взгляды, свои доводы. Нужно убедить каждого в интересах всего предприятия. В нашем деле главное - это любовь к лесу. Его надо чувствовать, видеть, ощущать. Вырубать не все подряд, а только спелые, достигшие возраста рубки и перестойные древостои. Новичкам необходимо прислушаться к мнению старших, которые прошли в этой профессии через кровь и пот и плохому не научат. В День работников леса желаю своим коллегам крепкого здоровья, благодарностей от начальства, мирного неба, море леса, побольше позитива и оптимизма. Все у нас будет хорошо!

Оператор погрузчика Вадим Гедз

Оператор погрузчика Вадим Александрович Гедз также не видит се6я отдельно от лесов.

- В отрасли с 1996 года, так сложились в свое время обстоятельства. Теперь не вижу себя в другом качестве, стало образом жизни, можно сказать. В девяностые годы работа с лесом позволяла неплохо зарабатывать, да и сейчас хватает на жизнь. Есть, конечно, и минусы: работа по ночам, в непогоду. Но это не страшно. Можно, оказывается, и к этому привыкнуть, - рассказывает он. - Плюсов, мне кажется, больше. Это и стабильная занятость, и достойная оплата труда. Я работаю оператором погрузчика по перевалке круглого леса. В мои обязанности входит выгрузка круглого леса с вагонов и лесовозов. Также приходится выполнять попутно еще массу задач. Без этого не обойтись. Но это необходимо для дела, да и время на смене не тянется. Тем молодым людям, кто решит идти работать в лесную отрасль, я бы советовал не бояться пробовать себя в новом качестве. Здесь огромное количество специальностей! Мне кажется, можно найти на любой вкус. Вы даже не догадываетесь, какие таланты в вас дремлют. Пробуйте, старайтесь и не ленитесь! Все окупится много раз. Ну а тем, кто уже трудится в отрасли, хочу пожелать стабильности, благополучия и здоровья! Без него у нас, увы, никак не обойтись.

Начальник пеллетного завода Владислав Никишин

Владислав Валерьевич Никишин за девять лет прошел путь от простого стропальщика до начальника пеллетного завода.

- Я пришел в профессию, когда предприятие только открывалось. Затем работал начальником смены, сейчас занимаю руководящую должность. Поэтапная работа в разных должностях стала принципом жизни в достижении результатов. Наверное, я не открою ни для кого Америку, если скажу, что руководитель производства живет конечным осязаемым результатом. Будь то деталь от машины или струны от фортепьяно, замороженная рыба или салат из морской капусты, растительное масло или бензин. Если твоя продукция востребована, значит она нужна людям. Значит - ты правильно выбрал направление в жизни. Минус, скорее всего, в должности: мало времени остается для семьи, друзей. Режим работы круглосуточный, и для того, чтобы выполнять плановые показатели, нужно многое знать и уметь. Организация и контроль необходимы постоянно. Наряду с запланированными мероприятиями есть необходимость решать вопросы оперативного характера. Вот тут-то все и проявляется - насколько ты знаешь свое оборудование, насколько правильно подобраны и обучены сотрудники, насколько слаженно и быстро ты можешь решать задачи. Я считаю, работа должна приносить если не удовольствие, так удовлетворение - это точно. Живите знаниями и познаниями, изучением и средствами воплощения. Ставьте перед собой цели и стремитесь к их достижению! Под лежачий камень вермут не течет.

Юрий Уткин - вальщик

Юрий Владимирович Уткин - вальщик, вырос в лесу и может называть себя представителем династии лесорубов.

- Все детство провел в леспромхозе, там работал отец. Вальщики были у нас на первом месте. Когда встал вопрос, как мне зарабатывать - выбор был очевиден, - вспоминает он. - Так и работаю вальщиком леса уже 18 лет. Профессия тяжелая и опасная: валка леса производится в высокогорных районах, максимальный наклон сопки составляет 32 градуса, максимальная длина волоков 400 метров. Только представьте, как неподготовленный человек поднимается вверх целый день, спускается и снова поднимается… А теперь добавьте в его руки 11-килограммовую бензомоторную пилу. Для непривычного человека процесс сложный, но для меня это адреналин. Главное - соблюдать технику безопасности. Тут важна не столько физическая сила, сколько выносливость, ведь условия работы у нас непростые. Конечно, у каждого сезона есть свои плюсы и минусы. В летнюю жару нужно обязательно быть в спецодежде - она защищает от травм, а зимой приходится работать по пояс в снегу. Зато всегда на свежем воздухе. В лесу, в принципе, нет легкой работы. Поэтому своим коллегам я желаю здоровья! Это самое важное.