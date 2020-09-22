«Устали каждый год тонуть»: подтопленцам в Хабаровском крае предложили решение проблемы ФОТО: аккаунт в Instagram Михаила Дегтярева

В Хабаровском крае большая вода опять пришла, как незваный гость. Мощь водной стихии уже в который раз приходится наблюдать жителям Корсаково-2 в Хабаровском районе. Как и в предыдущие годы, картина там откровенно страшная. На сегодняшний день затоплено 29 домов, 36 приусадебных и 199 дачных участков. Многие сельчане живут на вторых этажах, кто-то уже покинул свое жилье. Обстановку в населенном пункте оценил Михаил Дегтярев, который накануне посетил Корсаково-2. Из-за воды передвигаться по населенному пункту ему пришлось на лодке.

- Страховщики с людьми работать не хотят, так что поможет государство. Есть два пути - строить дамбу или признать эту территорию непригодной для проживания, переселить людей и выплатить им компенсации. Сами сельчане, судя по нашей встрече, склоняются ко второму варианту. Устали каждый год тонуть, - рассказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, по итогам визита в Хабаровский район.

Чтобы выполнить задачу по переселению людей из зоны подтопления, нужно правильно подсчитать ущерб и выплатить пострадавшим деньги по справедливости. На сегодняшний день есть договоренность с главой Хабаровского района, что к каждому пострадавшему будет индивидуальный подход.

Сельчане не особо стремятся в город, поэтому предстоит продумать вопрос о выделении земель. Участки под строительство домов надо искать в безопасной зоне. Со своей стороны район и край помогут с юристами и нотариусами. Основная задача сейчас максимально облегчить оформление документов для пострадавших. В сложившихся условиях людям некогда собирать бумажки, им надо спасать имущество.

Еще один нюанс, который удалось выяснить. Строительство дамбы в этом районе не состоялось, потому что на финансирование в Росводресурсы никто заявок в прошлом году так и не подал. Хотя обещания были, да и гидросооружение здесь просто необходимо.

- В 2013 году нас тоже серьезно затопило, но это был первый раз за много лет. А теперь нас топит чуть ли не каждый год. Мы требовали построить дамбу, но, как выяснилось, это слишком затратно и долго. Поэтому просим вас разобраться в том, как нам можно помочь, - рассказала одна из жительниц села Михаилу Дегтяреву.

Напомним, паводки нанесли серьезный ущерб селу Корсаково-2 в 2013 году, а затем большая вода два года подряд захватывала здешние территории - в 2018 и 2019 годах. Каждый раз жители обращались с просьбой обезопасить их поселение, однако вопрос так и остается открытым. Всего в селе 85 жилых домов, из которых затопило около трети.

Ранее сообщалось, что Михаил Дегтярев также повторно проинспектировал защитные сооружения у Хабаровска. Напомним, паводок у краевой столицы подходит к пиковым отметкам, поэтому нужно было убедиться в готовности властей к встрече большой воды. Назначенный глава региона побывал на дамбе в районе спортивной арены «Ерофей», заехал на улицы Богачева и Вилюйская.