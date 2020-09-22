Когда в Хабаровске дадут отопление в 2020 году? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В мэрии рассказали, когда в Хабаровске дадут отопление в 2020 году. Пока речь идет о том, что батареи начнут теплеть уже 15 октября. Подачу ресурса в учреждениях социально-культурной сферы начнут с 9 октября. Напомним, запускать отопление в городе обычно начинают, когда среднесуточные атмосферные температуры на протяжении пяти суток не поднимаются выше +8 градусов.

- По прогнозам синоптиков, такая ситуация будет наблюдаться в Хабаровске с 10 по 14 октября, - рассказал заместитель начальника городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Олег Басов. - Если прогнозы не оправдаются, и похолодание начнется раньше или позже этой даты, начнем подавать тепло, ориентируясь на обстановку.

Напомним, работы по подготовке к зимнему периоду 2020-2021 годов начали в краевой столице еще весной. На сегодняшний день они продолжаются, ориентировочно будут длиться до конца сентября. В планах энергетиков привести в порядок в общей сложности 5,3 километра трубопроводов на сумму в 404 миллиона рублей.

Чтобы горожане пережили зиму в комфортных условиях, жилищники также подготовили хабаровские высотки. На работы потратили в целом более 500 миллионов рублей. Паспорта готовности получили свыше четырех тысяч многоквартирных домов краевой столицы. Общий паспорт готовности города Хабаровска к холодам будет подписан не позднее 25 сентября.