В скором времени «Белый театр» обретет новый дом в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Из-за резкого поднятия арендной платы (до 100 тысяч рублей в месяц) и накопившихся в связи с этим долгов Белый театр лишился помещения на улице Шеронова, которое он занимал почти 30 лет. У руководства театра не оставалось альтернатив - только закрытие.

- Уведомление о поднятии арендной платы, вероятно, где-то затерялось или не дошло к нам из-за того, что направлялось в период пандемии COVID-19, - рассказал Андрей Трумба, художественный руководитель Белого театра. - Сейчас у нас миллионный долг, и собственник в категоричной форме просит освободить помещение как можно скорее. В сложившейся ситуации нам хочется сохранить не только театр, но и нашу работу по обучению молодежи театральному искусству, которая ведется в рамках президентских грантов.

Белый театр особенный - несмотря на то, что на всех его представлениях обычно аншлаг, прибыли он почти не приносит - все заработанные деньги уходят на реквизит к новым спектаклям, оплату аренды и жилищно-коммунальных услуг. Так что выбраться из «долговой ямы», в которую его толкнули арендодатели, самостоятельно у коллектива навряд ли бы получилось.

На помощь одному из старейших в Хабаровском крае частных театров пришли коллеги - в частности краевой театр Музкомедии организовал благотворительный концерт, все сборы от которого должны пойти на покрытие долгов, а мэрия предложила труппе подыскать новое помещение.

Мэр Хабаровска провел рабочую встречу с руководителем частного учреждения культуры. По словам Сергея Кравчука, новым домом для Белого театра может стать здание на улице Джамбула, 9 (бывший кинотеатр «Октябрь»). Здание в собственности у «Центра инновационных технологий города Хабаровска». Площадь помещения - 138 квадратных метров, для камерного театра вполне достаточно. Единственный минус - помещение необходимо отремонтировать.

- Весь город знает о Белом театре, - подчеркнул мэр Хабаровска. - Постановки почти всегда идут с аншлагами, сформировался обширный пул поклонников творчества ваших артистов. Допустить его закрытия мы не можем, поэтому уже просмотрели практически все объекты, находящиеся в муниципальной собственности, чтобы подобрать пригодное для работы театра помещение. Большинство из имеющихся - офисные, расположенные в жилых домах. Спектакли могут доставлять неудобства их жителям. Предлагаемое здание на улице Джамбула позволит театру работать хоть 24 часа в сутки. Конечно, оно требует ремонта, но есть механизмы, которые позволят минимизировать затраты.

По мнению директора ЦИТа, стоимость ремонта можно заложить в размер арендной платы, но даже при этом она составит около 34 тысяч рублей в месяц, что для здания в центре города не так много. Как отмечают в мэрии, Андрей Трумба счел такие расходы приемлемыми. Решение о переезде актеры примут в ближайшее время, пока же им приходится решать более насущные проблемы.