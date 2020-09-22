Жильцы «без пяти минут руин» в Биробиджане добиваются переселения

Трещины, выбоины, ржавые болты и покореженные подпорки производят гнетущее впечатление неизбежной локальной катастрофы. Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В Биробиджане немало ветхих многоквартирных домов, но не каждому повезло со сносом и последующим расселением жильцов. В числе проблемных объектов - 18-квартирный дом №47 по улице Транспортной. Накануне жильцы этого дома пригласили корреспондента «КП»-Хабаровск» - показать «наш ужас» и рассказать о наболевшем...

ГДЕ ЖЕ ДОМ?

Улица Транспортная находится на северной окраине Биробиджана, отделенной от центральных городских кварталов Транссибом. Воспользовавшись виадуком в районе железнодорожного вокзала и оказавшись «на той стороне», попадаешь в малопривлекательные места. Обширные пустыри, ямы, несанкционированные свалки и развалины неких объектов соседствуют на Транспортной с деревянными и панельными жилыми домами, чье изношенное состояние заметно невооруженным взглядом.

18-квартирный дом №47 в этом плане - не исключение. Жильцы провели мини-экскурсию для автора этих строк, в том числе показав разрушающуюся стену двухэтажного строения, возведенного в 1981 году. Трещины, выбоины, ржавые болты и покореженные подпорки производят гнетущее впечатление неизбежной локальной катастрофы.

В декабре 2019 года наш дом признали аварийным. Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Все здесь держится на честном слове. На балконы страшно выходить лишний раз - не ровен час обвалятся. А где белье сушить? Трубы гнилые. Все нечистоты льются в подвал, а оттуда растекаются вокруг дома, - пожаловалась жительница дома Наталья Сергеевна. - Зимой дерьмо замерзнет, и фундамент разорвет. В квартирах - плесень, грибки, а крысы уже пешком по дому гуляют. Как здесь жить людям? Я - астматик, задыхаюсь от этой вони. Давайте я вам сейчас открою дверь в подвал - почувствуете сами!

Из полузатопленного подвала хлынули тошнотворные запахи, вызвавшие у автора этих строк желание немедленно воспользоваться противогазом или бежать куда подальше от источника ужасающей вони. Но заложникам ситуации, среди которых - дети и пенсионеры, деваться некуда...

- Несколько лет мы куда только не обращались с жалобами - и в мэрию, и в прокуратуру. В декабре 2019 года наш дом признали аварийным. Сначала чиновники пообещали, что его будут сносить в 2025 году, а затем в мэрии сообщили, что срок переселения отодвинут на 2029 год. Да тут через полгода все рухнет, и мы все под обломками окажемся. Неужели никто нам не поможет? - возмущалась Галина Ивановна, проживающая в квартире №4 аварийного дома.

Конкретной даты расселения жильцам назвать не могут. Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Ее возмущение разделяли другие жильцы. В частности одна из женщин сообщила, что пользуется бытовым газом, но доставкой баллонов в дом №47 по улице Транспортной специалисты не занимаются.

- Никто не берет на себя такую ответственность, так как подъездная дорога к дому разбита. Мы сами, на такси, привозим голубое топливо. Это разве нормально? А если во дворе или в подъезде взорвется баллон с газом? - пожаловалась жительница.

«ДАТУ НАЗВАТЬ НЕ МОГУ»

По словам жильцов, они неоднократно обращались с претензиями в управляющую компанию «Монарх», но ситуация не улучшилась. Коммунальщики не реагируют на очевидные проблемы, не производят замену труб и не проводят другие ремонтные работы, а также не уменьшают плату за услуги ЖКХ. Пенсионерка Наталья Сергеевна сообщила, что за свою двушку в отопительный сезон она ежемесячно платит более шести тысяч рублей - куда уходят эти деньги, если ничего в доме не делается?

Мобильный телефон руководителя УК «Монарх» Леонида Смышляева, переведенный на режим автоответчика, не отвечал - взять комментарий не получилось. А советник мэра Биробиджана Дарья Ващенко сообщила корреспонденту «КП»-Хабаровск», что в целевую программу расселения жильцов аварийного жилфонда в Биробиджане попали многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Соответствующая программа будет действовать до 2025 года, поэтому до этого срока дом №47 по улице Транспортной вряд ли снесут. Конкретную дату расселения этого аварийного дома Дарья Ващенко не знает...

Гражданский активист Георгий Нацвлишвили (он же - Гиви), к которому встревоженные жильцы обратились за помощью, снял авторский видеоматериал на злободневную тему. Он намерен обратиться к полномочному представителю президента России в ДФО, чтобы Юрий Трутнев помог обитателям трущоб.

- Власть должна помогать людям на местах, особенно в критических ситуациях. Если потребуется, мы пойдем выше - будем обращаться за поддержкой к Владимиру Путину. До зимы надо эту проблему решить, пока не случилось непоправимого, - пояснил Гиви.

Напомним, жильцы аварийного дома в Биробиджане добиваются переселения. Многоквартирный дом №33 по улице Транспортной планируют снести в декабре 2021 года, но заложники ситуации обещаниям чиновников не верят.