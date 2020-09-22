Фоторепортаж из зоны затопления в Хабаровском крае Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

В Хабаровском крае продолжают пристально следить за гидрологической обстановкой. По последним данным, у села Нижнетамбовское уровень воды сохраняет неблагоприятную отметку с подтоплением поймы на 2,4 метра.

Село Владимировка и большая вода Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

На участке Циммермановка - Николаевск-на-Амуре вода прибывает, пойма подтоплена на 0,2-1,9 метра. У села Мариинское в течение двух суток вода поднимется на 15-20 сантиметров.

Водная стихия захватила дома в селе Владимировка Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

Кроме того, на реке Уссури в пределах Хабаровского края отмечается спад уровня воды, у села Новосоветское сохраняется уровень воды на неблагоприятной отметке. Подтоплена пойма реки в пределах края на 0,2-1,9 метра.

В селе Владимировка кругом вода Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

На Амурской протоке у села Казакевичево пойма затоплена на 2,8 метра. В целом наблюдается тенденция спада уровня воды на других реках в пределах края. Сохраняется подтопление поймы на реках Кур, Тунгуска на глубину 1,2-1,7 метра.

В селе Владимировка наводнение Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

Напомним, ситуацию в селе Корсаково-2 лично проверил Михаил Дегтярев - по населенному пункту ему приходилось передвигаться на лодке. Не лучше обстоят дела во Владимировке.