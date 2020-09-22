В Хабаровске привели в порядок самый опасный перекресток Фото: Борис КОКУРИН

Перекресток Калинина – Советская не зря считается одним из самых опасных в Хабаровске. По данным ГИБДД за несколько последних лет здесь произошло более 50 дорожно-транспортных происшествий, что не удивительно. Именно здесь удобнее всего переходить дорогу чтобы попасть к северным воротам самого популярного в городе места отдыха и занятия спортом – Центрального парка на набережной.

В то же время перехода здесь не было – пешеходам приходилось перебегать довольно оживленную дорогу рискуя угодить под колеса автомобилей. А сами автолюбители испытывали трудности с выездом с улицы Советской на Калинина и тоже в свою очередь пытаясь не переехать пешеходов.В общем опасно было со всех сторон.

- Хабаровчане не раз выходили к нам с просьбами о создании в этом месте пешеходного перехода, - подчеркнул Сергей Кравчук, мэр Хабаровска. - В этом году участок вошел в нацпроект, на его обустройство выделено 8,2 миллиона рублей. К решению проблемы подошли комплексно: помимо установки светофоров, проложили новый тротуар по переулку Зеленоборскому, устанавливаются пешеходные ограждения, монтируются знаки повышенной яркости, наносится яркая желто-белая дорожная разметка.

В принципе работы по обустройству перекрестка близятся к завершению – светофоры установлены, разметка нанесена, осталось привести в порядок выезды и доделать ограждения. Подрядчик планировал сдать объект к 10 октября, но мэр попросил сделать это на неделю раньше. В тестовом режиме оборудование на перекрестке будет запущенно уже на этой неделе.