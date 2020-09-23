В Хабаровском крае реанимировали программу по газификации

Подписание соглашения прошло в режиме видеоконференции Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае потребность в газификации жилых домов и предприятий стоит крайне остро. С 2016 по 2020 годы по программе развития газоснабжения и газификации в край было вложено менее двух миллиардов рублей. Между тем перевод объектов теплоснабжения с мазута или угля на голубое топливо не только улучшает экологическую обстановку, но и помогает держать тарифы в узде. В сельской местности, где люди до сих пор вынуждены колоть дрова, чтобы приготовить ужин или обогреться, газ тоже очень ждут. О проблеме газоснабжения, точнее, его отсутствия Михаилу Дегтяреву, врио губернатора Хабаровского края, говорили многие жители районов во время его поездок по краю.

В скобках отметим любопытную деталь: Хабаровский край - единственный регион России, покупающий газ не у российского «Газпрома», а у американской Exxon. Договор был заключен в 2005 году сроком на 20 лет, то есть истечет как раз к 2025 году.

Решать проблему врио губернатора начал в июле: обсудил газификацию края с министром Александром Новаком, докладывал о проблемах премьер-министру. Михаил Дегтярев говорил о том, что нужно ускорить темпы газификации. Людям блага цивилизации нужны сегодня, а не через три, пять лет.

Главе края удалось достичь взаимопонимания с федеральными чиновниками и компанией «Газпром». Буквально вчера Михаил Дегтярев и Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром», подписали новую программу развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы.

За это время компания вложит в край 5,49 миллиарда рублей - в три раза больше, чем в 2016-2020 годах. В планах строительство 14 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 167,4 километра, сооружение 9,3 километра газопроводов-отводов и шести газораспределительных станций.

Инфографика предоставлена пресс-службой правительства Хабаровского края

Таким образом будет создана инфраструктура для газификации двадцати поселений в Амурском, Бикинском, Комсомольском, Ульчском и Хабаровском районах. Кроме того, газ смогут получить промышленные потребители - горно-обогатительный комбинат в Нанайском районе и ТЭЦ-4 в Хабаровске. Эти объекты были признаны перспективными, имеющими большое социально-экономическое значение для жизни края.

Со своей стороны правительство края займется разводкой голубого топлива по потребителям: построит 276 километров внутрипоселковых газопроводов, подготовит к приему газа почти 21 тысячу домовладений, 23 котельных и предприятий.

К началу этого года показатель газификации Хабаровского края не дотягивал до 20%. По итогам выполнения новой программы ожидается, что эта цифра поднимется до 24%, причем основные работы будут идти на селе: там показатель вырастет почти в семь раз - до 21,9% против нынешних трех и двух десятых процента.