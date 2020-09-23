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Радио «Комсомольская Правда»

Росбанк. Продукты, позволяющие заработать

Прямой эфир 23 сентября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Дарья РЕШЕТНИКОВА
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Ольга Данкова, директор ПАО «Росбанк» по Хабаровскому краю, ЕАО и Камчатскому краю

Ольга Данкова, директор ПАО «Росбанк» по Хабаровскому краю, ЕАО и Камчатскому краю

Фото: Сергей ПЯТКОВ

До сих пор существует устойчивый стереотип о банках, как о бремени финансовых обязательств. И мало кто рассматривает банки как возможность экономить, сберегать и преумножать свои кровные. А тем не менее, банковская сфера не стоит на месте. В ПАО «Росбанк» представлен большой выбор программ лояльности с кэшбэком, сберегательными счетами, инвестиционным страхованием и многим другим. О том как заработать с «Росбанком» в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала Ольга Данкова, директор ПАО «Росбанк» по Хабаровскому краю, ЕАО и Камчатскому краю.

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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