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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 24 сентября 2020 года

Общее число заражений приближается к 12 тысячам
Александр ШТААЛЬ
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Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 24 сентября 2020 года

Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 24 сентября 2020 года

Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 24 сентября 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 11591. Из них вылечилось 9239 человек, скончались 102, остальные получают лечение. За последние сутки в регионе выявили 72 новых случая заболевания. Данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По числу зараженных коронавирусом лидируют Хабаровск и Хабаровский район, где выявили в общей сложности 8624 случаев. На втором месте Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район, где выявили 1698 фактов заболевания. На третьем месте Верхнебуреинский - там 199 случаев заражения.

Заболеваемость коронавирусом в районах края ФОТО: региональный минздрав

Заболеваемость коронавирусом в районах края ФОТО: региональный минздрав

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Хабаровском крае 2020: последние новости

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