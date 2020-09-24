Музыкальный четверг. Владимир Бабенко

Владимир Бабенко, художественный руководитель и солист концертного коллектива - мужского квартета «Триумф» Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Музыкальный четверг» - уникальный проект радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в котором лучшие хабаровские музыканты в прямом эфире играют, поют и рассказывают о музыке. Сегодня в нашей студии в очередной раз знаменитый хабаровский артист, Владимир Бабенко, художественный руководитель и солист концертного коллектива - мужского квартета «Триумф». Ведущий и режиссер правительственных мероприятий, торжественных церемоний, концертных программ. Автор песен и стихов. Продюсер творческих проектов.