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Радио «Комсомольская Правда»

Музыкальный четверг. Владимир Бабенко

Прямой эфир 24 сентября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Дарья РЕШЕТНИКОВА
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Владимир Бабенко, художественный руководитель и солист концертного коллектива - мужского квартета «Триумф»

Владимир Бабенко, художественный руководитель и солист концертного коллектива - мужского квартета «Триумф»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Музыкальный четверг» - уникальный проект радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в котором лучшие хабаровские музыканты в прямом эфире играют, поют и рассказывают о музыке. Сегодня в нашей студии в очередной раз знаменитый хабаровский артист, Владимир Бабенко, художественный руководитель и солист концертного коллектива - мужского квартета «Триумф». Ведущий и режиссер правительственных мероприятий, торжественных церемоний, концертных программ. Автор песен и стихов. Продюсер творческих проектов.

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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