Хабаровский «СКА-Нефтяник» проведет полуфинальный матч на Кубок России в Ульяновске. Фото с сайта ФХМР

Борьбу за Кубок России хабаровская команда начала 12 сентября в Иркутске в только что отстроенной арене «Байкал», которую готовили к чемпионату мира по хоккею с мячом. Армейцы последовательно обыграли все команды зоны «Восток», кроме красноярского «Енисея».

Матч с принципиальным соперником хабаровчан завершился вничью. Тем не менее «СКА-Нефтяник» занял первое место в группе, на втором обосновался «Енисей». 17 сентября определились финалисты зоны «Запад» во второй этап вышли ульяновская «Волга» и московское «Динамо».

Кстати, по итогам розыгрыша первого этапа сразу три игрока «СКА-Нефтяника» были признаны лучшими игроками на Востоке. Это лучший защитник Василий Грановский, лучший полузащитник Юрий Шардаков и лучший бомбардир турнира Павел Рязанцев, забивший 15 мячей.

На тот момент руководство федерации хоккея с мячом еще не решила, где будет проводить так называемый «Финал четырех» - в России сейчас достаточно арен самого высокого уровня. Все они подавали заявки, в том числе и хабаровская арена «Ерофей», где неоднократно проходили состязания мирового уровня.

Однако как отмечало руководство армейского клуба шансы на успех были невелики. Главный минус – не самая удобная логистика, Хабаровск город дальневосточный и не всем участникам финала будет удобно сюда добираться.

Все заявки были тщательно рассмотрены и руководство федерации сделало свой выбор.

- Дирекция по организации и проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России определила место и сроки проведения «Финала четырех» Кубка России сезона 2020/2021 годов, - сообщили в ФХМ России. - Финальные соревнования пройдут в городе Ульяновске в ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена». Сроки проведения: с 8 по 12 октября 2020 года. Напомним, что по итогам первого этапа в квартет сильнейших вышли московское «Динамо», ульяновская «Волга», хабаровский «СКА-Нефтяник» и красноярский «Енисей».

Так что у хабаровчан еще есть достаточно времени чтобы подготовится к состязаниям. Тем более что у команды наконец-то закончилась чехарда с руководящим составом и главными тренерами. Только в этом году у команды сменился директор клуба и несколько главных тренеров.

В итоге сейчас клуб возглавляет Семен Экшенгер, главное место на тренерском мостике занял Ильяс Хандаев. Президентом «СКА-Нефтяника» стал первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Никитин. Так же клуб ведет переговоры с несколькими хоккеистами суперлиги для того, чтобы обеспечить необходимую и комфортную глубину состава.

И еще одна хорошая новость недавно все хоккеисты, тренеры и администраторы хабаровского СКА прошли тестирование на коронавирусную инфекцию нового типа. У всех результат отрицательный в Иркутске никто COVID-19 не заразился.

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