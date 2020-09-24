«Я нужен людям. Это очень сильная мотивация»: лучший начальник караула Дальневосточного федерального округа делится секретом своего успеха

Старший инженер и руководитель дежурной смены СПСЧ ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Григорий Матвеев. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Лучшим по профессии стал в этом году старший инженер и руководитель дежурной смены Специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) ФПС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Григорий Матвеев. В профессии он не так давно, однако в таком деле, как пожарная охрана, новички быстро становятся настоящими мастерами своего дела. О том, как стать пожарным, и каково это - им быть, Григорий рассказал корреспонденту «КП» - Хабаровск».

- Пять лет я обучался в Санкт-Петербургском университете по специализации «Пожарная безопасность». К выбору профессии подошел вполне осознанно, хорошо понимая, что выбираю дело на всю жизнь, - рассказывает Григорий. - Выпустился лейтенантом и по распределению приехал на родину, в Хабаровск. Здесь служу уже три года.

К будням пожарной охраны Григорий Матвеев пришел вполне подготовленным. Практические занятия в университете проходили в похожих условиях.

- Во время учебы нас разбивали на группы. И так уж получилось, что я тренировался в спецчасти, - делится воспоминаниями Григорий Матвеев. - Практику мы проходили в Санкт-Петербургской СПСЧ. Конечно, разница между ней и нашей велика. Например, на территории спецчасти Санкт-Петербурга нет ни одной автоцистерны и нет своего района выезда. Специалисты этой части реагируют на вызовы по всему городу, выезжая на сложные пожары.

И с техникой в Северной Пальмире полный порядок.

- Техники масса самого разного назначения, - отмечает лейтенант Матвеев. - У нас она тоже есть, но наша техника ориентирована в основном на пожаротушение. В Питере упор делают на спасательные работы. Начиная с автомобиля быстрого реагирования, оборудованного гидравлическим инструментом, и заканчивая инвентарем для ловли змей. Да, есть и такой!

Специальная часть в краевой столице оборудована скромнее, но и задачи перед ней стоят другие.

- Там была практика, а здесь работа, - говорит Григорий. - Здесь мы решаем реальные задачи, и нашей техники для их решения обычно достаточно.

Задачи перед старшим инженером, руководителем, стоят самые разные. Помимо борьбы с огнем спасателей привлекают и при наводнениях, и при дорожно-транспортных происшествиях.

- Мне больше импонирует пожаротушение, - признается мой собеседник. - Думаю, многие из моих коллег меня поддержат в этом. Ликвидация пожаров прочно увязана со службой в МЧС. Спасение людей - это главная задача, стоящая перед нашей службой, борьба с огнем - один из случаев, где это проявляется ярко и выпукло.

Место будущей работы выпускнику определили заранее.

- Еще перед выпускным в университете я знал, куда пойду служить. Вопрос распределения решается заранее, - рассказывает Григорий. - Седьмого августа 2017 года был мой первый рабочий день, а уже восьмого я отправился в первую командировку: в Приморский край на борьбу с паводками нас послали на помощь приморским спасателям. Так что моя стажировка прошла на Барабаше, и так, минуя теорию, я сразу перешел к практике.

Кстати, Григорий Матвеев - не первый пожарный в своей семье. Веру в необходимость служения людям привил ему отец. Он начал свою карьеру пожарным и закончил в ДВРПСО, что называется, «в чинах». А до отца дед, который тоже возглавлял в свое время пожарную часть в Белогорске, в соседней Амурской области.

- В детстве я бывал на работе и у отца, и у деда, - делится воспоминаниями Григорий. - В семейном архиве сохранились кадры, на которых я, маленький, лазаю по лестницам в спецчасти. Странно и отрадно одновременно было увидеть эти же места, будучи уже взрослым и надев форму.

Так что же? Судьба юноши была предопределена, и он с детства мечтал продолжить династию? Отнюдь! Будучи человеком правдивым, Григорий признается, - были сомнения, особенно в подростковом возрасте - поре юношеского максимализма…

- Думал о карьере юриста или экономиста, - признается он. - До последнего сомневался. Спасибо отцу - не давил, просто предложил, съезди, мол, попробуй. Поехал, попробовал, получилось. И, если честно, ни разу не пожалел. И чем дальше, тем больше понимаю - я нужен людям и могу помочь, это очень сильная мотивация.

Боятся ли пожарные? Наверняка каждый из нас задавал себе такой вопрос.

- Да, бывает страшно, - соглашается мой собеседник. - Даже не огонь так страшен, как дым. Заходишь в стену дыма и ничего не видишь. Но долг, хоть это и пафосное слово, но другое не подберу, пересиливает. Когда на одной чаше весов твоя жизнь и благополучие, а на другой люди и их жизни - не задумываясь, делаешь выбор в их пользу. Хотя бы потому, что ты знаешь, что нужно делать, а они нет. Мне приходилось спасать жизни. Бывало и так, что я не успевал. Так случилось и на самом первом моем пожаре. Это были мои первые сутки в должности, частный дом. Когда мы приехали, он был еще не полностью охвачен огнем. Горело несколько комнат. Сначала мы вытащили одного человека, потом второго. В ожидании «скорой» начали комплекс реанимационных мероприятий. Однако спасти людей не удалось. Это был самый первый и, возможно, поэтому ярко запомнившийся пожар. Морально тяжелый. Я в своей классификации разделяю пожары на моральные, связанные с эмоциональными пожарами, и на физические, связанные с физическими нагрузками. В качестве последнего могу вспомнить пожар на лесопилке в поселке имени Горького в апреле прошлого года. Тяжелый, сложный, но не несущий угрозы для жизни людей.

Однако в жизни пожарного есть не только работа. Свободное время Григорий проводит, гоняя мяч по футбольному полю, читает лекции студентам, воспитывает смену.