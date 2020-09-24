Михаил Дегтярев: социальная сфера для нас в приоритете Фото: Правительство Хабаровского края

Два с небольшим месяца Хабаровский край возглавляет Михаил Дегтярев. Этого хватило на так называемую «установочную сессию» (поездки по районам, изучение реального положения дел и выявление болевых точек) и формирование команды, которая призвана работать эффективно и слаженно.

Социальная сфера – один из наиболее ярких маркеров, по которому можно судить насколько все хорошо в регионе. Во-первых, государство наше социально-ориентированное, об этом неоднократно напоминает президент, во-вторых, дискомфорт в социалке раздражает людей больше всего.

Проблему оттока населения Михаил Дегтярев выделил для себя еще до приезда в край. Обиднее всего, когда уезжает молодежь. Как убедить юношей и девушек не искать счастья за тридевять земель, а строить его своими руками на малой родине?

Показать им, какие перспективы их ожидают здесь: доступное, по-настоящему, жилье, хорошее образование, возможность найти работу. Показать, что в крае ценен каждый житель и, при необходимости, власти готовы поддерживать людей.

Например, поощрять лучших учеников. Такая практика существовала и раньше – выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, получали «губернаторскую премию». Михаил Дегтярев, положительно оценив этот опыт, решил расширить практику. Во-первых, премия теперь именная – имени генерал-губернатора Приамурья Николая Гродекова. Он много внимания уделял сфере образования, так что выбор логичен. Во-вторых, с 2020 года впервые начали поощрять и те, кто чуть-чуть не дотянул до «соточки» - сдавшие ЕГЭ на 95 баллов и выше получают сертификаты на 50 тысяч рублей. Премия стобалльникам, напомню, - сертификат на 100 тысяч.

С трудом, в ручном режиме, но удалось наладить обеспечение горячим бесплатным питанием учеников младших классов всех школ края. В регионе еще весной начали работать над тем, что все дети 1-4 классов получали завтраки и обеды за счет бюджета. В процессе подготовки выявился ворох проблем и недоработок, которые мешали краю получить поддержку на эти цели из федерального бюджета. Михаил Дегтярев, понимая социальную значимость вопроса, лично контролировал те школы, где по разным причинам возникали сложности, и все-таки «продавил» поддержку в верхах. И с первого дня учебы младшеклассники завтракают и обедают бесплатно.

- Наш сын во втором классе, к разряду льготников наша семья не относится. От «малоимущих» нас отделяют каких-то пять тысяч рублей, - рассказала Ирина Васильева, хабаровчанка. – Понятно, что должен быть какой-то критерий, но немного досадно – не такая уж у нас богатая семья. Две-три тысячи в месяц за питание, в принципе, невеликие деньги, но для нас ощутимые. А посчитать за полгода, за год? Если откладывать эти деньги, то ноутбук можно купить ребенку!

Еще один вопрос, остроту которого сразу заметил Михаил Дегтярев, - доступность рыбы в рыбном краю. Социальный проект был запущен несколько лет, шел с переменным успехом. Периодически создавалось ощущение, что в категорию «доступной» скинута некондиция – рыба, томившаяся где-то на складах не один год. В 2020 году летом мы толком не увидели рыбы, даже по обычной цене. Нет, форель и семга лежали, но мы же не о деликатесах говорим. Возникли опасения, что проект «Доступная рыба» закроют.

Инфографика Фото: Правительство Хабаровского края

Однако врио губернатора убедил торговые сети и рыбаков в необходимости продолжать снабжать людей свежей рыбой по низкой цене.

- Программа «Доступная рыба» работает, но вопросов накопилось немало. И мне непонятно, почему они не решались раньше. Тем не менее, благодарю предпринимателей и промышленников за участие в этом проекте. Однако подчеркну, что мы ждем еще более внимательного отношения к потребителю. В первую очередь – в плане цены. Мы никого «через колено» ломать, конечно, не будем, но рычаги воздействия у нас есть. Наше социальное партнерство надо укреплять в интересах жителей края, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Сейчас в крае начинается верстка бюджета-2021. Уже известно, что на социальную сферу планируют выделить максимально возможные суммы. На то, что краевой бюджет не сможет покрыть из собственных доходов, будут запрашивать денег из федеральной казны.