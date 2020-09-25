Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 25 сентября 2020 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 25 сентября 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 11667. Из них вылечилось 9402 человек, скончались 102, остальные получают лечение. За последние сутки в регионе выявили 76 новых случаев заболевания. Данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По числу зараженных коронавирусом лидируют Хабаровск и Хабаровский район, где выявили в общей сложности 8686 случая. На втором месте Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район, где выявили 1717 фактов заболевания. На третьем месте Верхнебуреинский район - там 200 случаев заражения.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.