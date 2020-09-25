Дальневосточная генерирующая компания вошла в число лидеров по производительности труда в России

ДГК представлена в трех номинациях: «Энергетика. Лидеры по производительности труда за 2019 год», «Энергетика. Лидеры по росту производительности труда за 2018/2019 годы» и «Энергетика. Лидеры по росту производительности труда за три года (2017-2019 гг.)».

- Наша компания в очередной раз подтвердила лидерство в год своего 15-летия, - отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом, правовым и корпоративным вопросам АО «ДГК» Татьяна Вороная. - Это очень важный результат работы всего коллектива, который означает верно взятый курс на развитие и постоянное совершенствование всех систем управления компании.

Показатель производительности труда является одним из важнейших при оценке эффективности экономики, который показывает, насколько рационально предприятие использует свои трудовые ресурсы, какие технологии использует, насколько разумно ведет бизнес. Премия по производительности - ежегодный проект, старт которому был дан в 2015 году.