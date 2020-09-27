Скоропостижно скончалась вице-мэр Хабаровска Ирина Анатольевна Шапиро Фото: Администрация Хабаровска

Скоропостижно скончалась вице-мэр Хабаровска, первый заместитель мэра города по экономическим вопросам Ирина Анатольевна Шапиро. Скорбное сообщение подтвердили в пресс-службе мэрии Хабаровска сегодня, 27 сентября 2020 года. Ее жизнь оборвалась на 61-м году жизни после продолжительной болезни. Врачи до последнего момента делали все возможное, но болезнь оказалась сильнее.

Для справки: Ирина Анатольевна Шапиро родилась в 1959 году. В 1983 году с отличием окончила Хабаровский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», квалификация – врач-лечебник. В 2002 году ей присвоили ученую степень доктора медицинских наук. Через два годя она прошла профессиональную переподготовку в ГОУ ВПО «Дальневосточная академия государственной службы» по программе «Государственное и муниципальное управление».

Она работала в качестве начальника отдела здравоохранения, начальника управления здравоохранения с 2002 по 2015 годы. Потом занимала пост заместителя мэра, председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом, а в октябре 2018 года приняла должность вице-мэра Хабаровска, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам. Работала на этом посту до последнего дня.

За внимание и уважение к людям, принципиальность, настойчивость в достижении целей, поразительную трудоспособность ее ценили коллеги. Как сердечного, отзывчивого, доброго, неравнодушного человека, грамотного и справедливого руководителя ее запомнят те, кому довелось с ней поработать. Для сослуживцев она была доброй советчицей и терпеливой наставницей, для семьи – любящей и заботливой женой, мамой и бабушкой.

За отличную работу и заслуги перед государством и обществом Ирину Анатольевну награждали правительственными и ведомственными наградами, Почетными грамотами и благодарностями правительства Хабаровского края, администрации города. О ней останется только светлая память. Родным и близким Ирины Анатольевны выражают искренние соболезнования.