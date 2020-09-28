В Хабаровске речники самовольно демонтировали защитную дамбу Фото: Правительство Хабаровского края

О ЧП в краевом центре стало известно после того, как о рукотворном потопе доложили руководству края на аппаратном совещании. По словам зампреда Анатолия Литвинчука, дамбу демонтировали в выходные без всякого согласования и невзирая на то, что Амур по-прежнему находится на отметках «Неблагоприятное явление».

- В выходные дни с пятницы на субботу произошел непредвиденный случай, который ни в какие рамки невозможно вписать, - подчеркнул Анатолий Литвинчук, зампред правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ. - Решением руководителя нашего подрядчика по устройству дамбы АО «Хабаровский речной торговый порт» была в ночное время разобрана дамба, что повлекло за собой выравнивание воды в Амуре и в затоне, и он на тот момент составлял 579 сантиметров.

К счастью, обошлось без жертв, но вода подтопила несколько десятков гаражей, принадлежащих обычным людям. Гаражи уже попадали под удар стихии, однако с предыдущего потопа люди успели их просушить - теперь они опять оказались затоплены.

- Сейчас мы разбираемся, кто дал такое распоряжение, - подчеркнул зампред. - Пока внятного ответа на этот вопрос нет. В ходе моего ночного разговора с руководством они ссылались на то, что кто-то им из минтранса посоветовал.

В Хабаровском крае есть распоряжение комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которому разбирать защитные сооружения можно только после того, как Амур опустится до отметки в пять метров, да и то - это действие нуждается в согласовании.

- То, что произошло - следствие анархии, которая царит и в кабинетах чиновников, и на улицах. Но мы это исправим. Что касается разобранной дамбы - служебная проверка уже назначена, ситуацией также заинтересовались правоохранительные органы, - подчеркнул Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края.

Действиями речников заинтересовались и в прокуратуре, не исключено, отметили в правительстве, что может быть возбуждено уголовное дело.