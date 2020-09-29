Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 29 сентября 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на утро 29 сентября 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 11939. Из них вылечился 9585 человек, скончались 102, остальные получают лечение. За последние сутки в регионе выявили 61 новый случай заболевания. Данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По числу зараженных коронавирусом лидируют Хабаровск и Хабаровский район, где выявили в общей сложности 8836 случаев. На втором месте Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район, где выявили 1758 фактов заболевания. На третьем месте Верхнебуреинский район - там 201 случай заражения.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.