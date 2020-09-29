Мой бизнес. Готовы к высадке: Бизнес десант Хабаровского края

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Какие ассоциации возникают у граждан, когда они слышат слово «Бизнес»? Допустимо ли такое сочетание слов как «Бизнес» и «Десант»? Можно ли зарегистрировать ИП или ООО бесплатно? Что значит «Социальный бизнес»? Эти и другие темы рассмотрели за одним круглым столом с представителями уникального Центра одного окна для бизнесменов «Мой бизнес».

В студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» представители Центра «Мой Бизнес»: директор Центра Антонина Потапова, руководитель Центра инноваций социальной сферы Ксения Божок, а также мастер делового администрирования, Вице-президент Дальневосточной ассоциации бизнес-консультантов, бизнес-тренер, бизнес-наставник, консультант консалтинговых проектов, бизнес коуч, Елена Стецюк.

Антонина Потапова, директор Центра «Мой бизнес» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ксения Божок, руководитель Центра инноваций социальной сферы Фото: Сергей ПЯТКОВ