Взрослые игрушки: в Хабаровске на базе ДОССАФ прошел турнир по страйкболу

В Хабаровске, на базе ДОССАФ прошел турнир по страйкболу Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

Первые страйкбольные мероприятия в Хабаровске стали организовывать в начале 2000-х. Модную, и по тем временам дорогую забаву энтузиасты завезли из соседнего Приморья. Численность увлеченных была невысока, сказывался целый ряд факторов: большая закрытость (попасть «на игру» с улицы было практически невозможно), дороговизна снаряжения (крайне ограниченное предложение и сложности доставки), однако «хобби для настоящих мужчин» прижилось несмотря ни на что.

Популярность тактически-военных игр набирает обороты. Появляются новые виды вооружения, формируются команды, самоорганизуются редкие одиночки (по традиции перестрелки ведутся между группировками, однако в отдельном формате принять участие может и безкомандный персонаж). И вот, новым форматом любителей военно-тактических игр порадовали участников организаторы турнира по страйкболу, который прошел в минувшее воскресенье 27 сентября на базе школы ДОСААФ.

Участники турнира - команды из четырех человек каждая - состязались в трех номинациях: триатлоне, встречных боях и зачистке помещений на время. Предлагаем небольшую фото- и видеозарисовку мероприятия.

За турниром наблюдало строгое жюри Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

Спортсмены используют пневматическое оружие Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

Некоторые образцы схожи с оригиналом. Некоторые отличаются. Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

Турнир - встречные бои Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

Награждение победителей Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

За помощь в организации съемок редакция благодарит ДОСААФ, ХРОО «ВПСК», ОО «ЦВТИ», ХКОО «Амурский рубеж».