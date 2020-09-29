Взрослые игрушки: в Хабаровске на базе ДОССАФ прошел турнир по страйкболу

В Хабаровске, на базе ДОССАФ прошел турнир по страйкболу
Фото: Ольга ЦИКАРЕВА
Первые страйкбольные мероприятия в Хабаровске стали организовывать в начале 2000-х. Модную, и по тем временам дорогую забаву энтузиасты завезли из соседнего Приморья. Численность увлеченных была невысока, сказывался целый ряд факторов: большая закрытость (попасть «на игру» с улицы было практически невозможно), дороговизна снаряжения (крайне ограниченное предложение и сложности доставки), однако «хобби для настоящих мужчин» прижилось несмотря ни на что.
Популярность тактически-военных игр набирает обороты. Появляются новые виды вооружения, формируются команды, самоорганизуются редкие одиночки (по традиции перестрелки ведутся между группировками, однако в отдельном формате принять участие может и безкомандный персонаж). И вот, новым форматом любителей военно-тактических игр порадовали участников организаторы турнира по страйкболу, который прошел в минувшее воскресенье 27 сентября на базе школы ДОСААФ.
Участники турнира - команды из четырех человек каждая - состязались в трех номинациях: триатлоне, встречных боях и зачистке помещений на время. Предлагаем небольшую фото- и видеозарисовку мероприятия.
За турниром наблюдало строгое жюри
Фото: Ольга ЦИКАРЕВА
Спортсмены используют пневматическое оружие
Фото: Ольга ЦИКАРЕВА
Некоторые образцы схожи с оригиналом. Некоторые отличаются.
Фото: Ольга ЦИКАРЕВА
Турнир - встречные бои
Фото: Ольга ЦИКАРЕВА
Награждение победителей
Фото: Ольга ЦИКАРЕВА
За помощь в организации съемок редакция благодарит ДОСААФ, ХРОО «ВПСК», ОО «ЦВТИ», ХКОО «Амурский рубеж».