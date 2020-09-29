Как вычислить телефонного мошенника: опыт хабаровчанки
Фото: Анастасия ОСИПОВА
Не так давно хабаровчанку Алену просто-таки атаковали телефонные мошенники. Первый звонок не вызвал никаких подозрений. Голос звонившего был похож на голос ее брата. При этом имя родственника она назвала непроизвольно сама.
- Привет!
- Привет! Артем – это ты?
- Да-да, это я.
Обычно по такому сценарию начинается диалог аферистов с потенциальной жертвой. Это чистой воды психология. Человек подсознательно пытается понять, кому из его знакомых или родных принадлежит голос в телефонной трубке. А мошенник тем временем находит убедительное оправдание, почему звонит с чужого номера и начинает «втирать» слезную историю о том, что попал в беду (аварию, больницу и так далее) и ему срочно нужны деньги.
ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
Хабаровчанка Алена сама чуть не повелась на такую провокацию. Ее псевдобрат звонил из Хабаровского края, в то время как настоящий родственник живет в Якутии. Пара дежурных вопросов вывела злодея на чистую воду:
- А ты сейчас где живешь?
- В Хабаровском крае
- А давно приехал?
Молчание…
Пока злодей соображал, чего бы поубедительней соврать, Алена просто смело послала афериста ко всем чертям и прекратила общение.
ВЫВОД: чтобы вывести мошенника на чистую воду, задайте такой вопрос, ответ на который может знать только настоящий родственник или друг!
ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
По аналогичной схеме действовал и второй мошенник. Он позвонил почти месяц спустя. Голос его был похож на голос мужа Алены, а муж был в это время рядом. Тем не менее хабаровчанка с супругом решили проучить любителя наживы и придумали «ответочку». Девушка «напомнила» злодею про очень большой долг, который тот якобы не вернул ей. Аферист пришел в некоторое замешательство, а потом сам бросил трубку.
К слову, для верности хабаровчанка после второй попытки аферистов залезть в ее карман написала еще и заявление в полицию, так сказать, чтобы закрепить результат.
ЗВОНОК ИЗ БАНКА
В очередной раз мошенники звонили от имени банка. Номер начинался с цифр +7 (499) … Аферисты по отработанной схеме пытались убедить Алену, что с ее счета выводят деньги. На что девушка просто прекратила разговор.
Жителей Хабаровского края убедительно просят проявлять благоразумие, когда к вам поступают звонки с незнакомых номеров. Пожалуйста, не реагируйте на провокации, не переводите деньги незнакомым людям, не сообщайте им данные своих банковских карт.