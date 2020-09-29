Прогресс на уровне котлована: Михаил Дегтярев обратится в Генпрокуратуру по поводу недобросовестных подрядчиков

Все объекты, строящиеся по госконтрактам, правительство края берет под жесткий контроль, чтобы больше не срывались сроки Фото: Правительство Хабаровского края

Во всем мире за государственные контракты подрядчики только что не дерутся. Невысокая по сравнению с коммерческим сектором маржинальность с лихвой компенсируется обязательностью заказчика, своевременным финансированием и гарантированным исполнением всем пунктов договора.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ - РЕЗУЛЬТАТА НЕТ

В Хабаровском крае ряд строек ведется в рамках таких госконтрактов. Причем среди них объекты многомиллионной стоимости, как к примеру онкодиспансер в Комсомольске-на-Амуре. Цена вопроса – 1,1 миллиарда рублей, объект внесен в Долгосрочный план развития Комсомольска. Исполнение контракта выиграла строительная компания ООО «Тутта».

Строительство началось в сентябре 2018 года. Финансирование шло своевременно и регулярно, однако в конце 2019 года выяснилось, что есть риск неосвоения 500 млн федеральных денег – чуть меньше половины от стоимости контракта. В переводе с чиновничьего языка это значит, что работы на объекте практически не велись. Тогда, в 2019 году, генподрядчик говорил, что приходится постоянно менять субподрядчиков, которые срывают сроки. Главной причиной называлась нехватка рабочих рук.

С тех пор прошел еще один год. Онкодиспансер с патологоанатомическим отделением, отделением радиотерапии и поликлиникой с пансионатом, который очень нужен и городу юности, и краю, до сих пор не построен. С финансированием, напомню, проблем нет, деньги дают - работайте!

ПОДРЯДЧИК НЕ РАССЧИТАЛ СИЛЫ?

На днях на аппаратном совещании в правительстве края Михаил Дегтярев, врио губернатора, поднял среди прочих вопросов тему сорванных (будем говорить прямо) социально значимых строек. И, кстати, тот же подрядчик, который «ведет строительство» онкодиспансера, с не меньшим успехом поработал и на дамбе в Хабаровске. Первый объект, как выразился Михаил Дегтярев, «на этапе котлована», второй не доведен до завершения, свою защитную функцию фактически не исполняет.

Картинка складывается неприглядная. Как доложил краевой минстрой, компания «Тутта» набрала много подрядов на федеральные стройки, не рассчитав силы. От того и начались проблемы: рабочих рук и материально-технической базы на все объекты не хватило, начались срывы сроков. С заказчиками компания на контакт не идет, более того – судится с правительством края и оттягивает всеми способами решение по отзыву банковской гарантии.

Ранее Юрий Трутнев, полпред президента в ДФО, уже дал поручение по таким подрядчикам – начать проверки и, если будут основания, впоследствии заводить уголовные дела. Михаил Дегтярев, ознакомившись с положением дел, в свою очередь дал поручение написать письмо в Генпрокуратуру. Вплоть до привлечения бенефициаров к субсидиарной ответственности, то есть с конфискацией и продажей имущества.

РУКОТВОРНЫЙ ПОТОП

Разбирательство ждет еще одного подрядчика – АО «Хабаровский речной торговый порт». Он возводил временную дамбу в затоне в Хабаровске, которая защищала от наводнения улицы Пионерская, Юнгов и их окрестности (напомню, это низина города, она в первую очередь страдает при подъеме воды). Дамбу возвели в плановые сроки, за что подрядчику – спасибо. По решению краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, гидрозащитное сооружение должно было оставаться до тех пор, пока уровень Амура у Хабаровске не упадет до 500 см – при такой отметке городу уже не угрожает затопление.

Защиту от наводнения можно снимать тогда, когда наводнение закончится, и то по решению комиссию Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Но произошло странное: в ночь на субботу, 26 сентября, при уровне реки 579 см временную насыпь начали демонтировать. Конечно, вода хлынула на берег и затопила несколько десятков гаражей, попортив имущество людей. Анатолий Литвинчук, зам председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ, сообщил, что решение о демонтаже краевая комиссия по ЧС не принимала.

Кто и зачем отдал приказ на разбор дамбы? Ведь даже неспециалисту были очевидны последствия такого решения. Врио губернатора поручил тщательно расследовать этот инцидент. По итогам служебного расследования будут приняты меры, можно предположить, что итоги проверки лягут в основу уголовного дела.