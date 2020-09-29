Главное без потерь: в Хабаровск из Сирии вернулись сотрудники военной полиции Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Мало кто знает, что серди военных обеспечивающих порядок в Сирийской арабской республике есть и наши земляки. В частности, военные полицейские из Восточного военного округа. Военная полиция кроме, конечно, летчиков и сил специального назначения одно из самых задействовав в Сирии подразделений.

Как отметили в ведомстве находясь в командировке, они обеспечивал безопасность при проведении гуманитарных акций, осуществлял патрулирование, а также выполнял задачи по охране российских военных объектов.

Главное без потерь: в Хабаровск из Сирии вернулись сотрудники военной полиции Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Все когда-нибудь заканчивается завершилась и боевая командировка в Сирию. На родную землю военных полицейских доставили специальным бортом уже поздним вечером. По прилету прямо на полосе их ожидала торжественная встреча. К счастью, потерь, отряд не понес, в Хабаровск вернулись все.

Первое что предложили бойцам – хлеб-соль. Это старинная русская традиция, а традиции люди, побывавшие в горячих точках, предпочитают не нарушать. Вручили каравай воинам девушки-артистки ансамбля песни и пляски Восточного военного округа.

От лица командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Геннадия Жидко и Военного совета округа с успешным выполнением поставленных задач и возвращением «домой» военных полицейских поздравил заместитель командующего войсками округа по военно-политической работе полковник Александр Манаков.

Главное без потерь: в Хабаровск из Сирии вернулись сотрудники военной полиции Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

- Сирия и военная полиция – это неразделимые вещи, - отметил замкомандующего округом. - От всей души благодарю вас от имени командующего, за ваш ратный труд в Сирии, за тот грамотный очень точный, очень четкий подход к выполнению своих служебных обязанностей. Спасибо вам, с возвращением на родную землю.

Затем отличившимся воинам-дальневосточникам вручили ведомственные награды и ценные подарки.