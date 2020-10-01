В отношении экс-начальника «Службы заказчика» хабаровского минстроя возбуждено дело о превышении полномочий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возбуждением уголовного дела закончилась проверка строительства дамбы возле Ерофей-арены в Южном микрорайоне краевой столицы. Накануне, 30 сентября 2020 года следственным комитетом следственного управления Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении бывшего начальника КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Начало процедуре положило совещание, которое провел на прошлой неделе Юрий Трутнев. В своем обращении к правоохранительным органам он призвал их изучить действия подрядчиков, сорвавших строительство водозащитных дамб в регионе.

Подрядчик – ООО «Тутта» взялся за строительство здания онкологического диспансера в городе Комсомольске-на-Амуре и дамбы в Южном округе Хабаровска, однако, к своим обязательствам отнесся не самым ответственным образом. По состоянию на ноябрь 2019 года его готовность составляла 7% при плане в 30%. К весне 2020 ситуация принципиально не изменилась. В марте месяце тогда еще губернатор региона Сергей Фургал подверг степень готовности объектов ООО «Тутта» резкой критике и дал поручение готовить документы на расторжение договора. Однако, у руководителя службы заказчика краевого минстроя было другое мнение.

- Несмотря на то, что ранее подрядчик не раз нарушал условия договора и срывал график работ в марте 2020 года начальник КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» необоснованно перечислил подрядчику дополнительные денежные средства в сумме свыше 6 миллионов рублей за еще невыполненный объем работ, тем самым причинил ущерб бюджету Российской Федерации,- отметили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО. - Непринятие подозреваемым надлежащих мер, направленных на завершение работ по капитальному строительству защитного сооружения в установленные сроки, повлекло выделение в сентябре 2020 года бюджетных средств из резервного фонда Хабаровского края в сумме 20 миллионов рублей для экстренного возведения насыпной дамбы в целях предотвращения ущерба от паводка на реке Амур.

Бывший чиновник находится под следствием. Вопрос об избрании в отношении него меры пресечения остается открытым. Действиями ООО «Тутта» занимается генеральная прокуратура.