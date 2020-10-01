Ирина Зикунова: «Только хозяйственная деятельность с экономическим интересом способна задавать устойчивость к освоению северных территорий»

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края, доктор экономических наук Ирина Зикунова приняла участие в Северном форуме по устойчивому развитию. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

30 сентября завершился Северный форум по устойчивому развитию. В течение четырех дней в онлайн и офлайн форматах проведены десятки мероприятий, в которых приняли участие свыше 500 человек, около 200 спикеров из 77 регионов России и других стран. Среди участников – председатель Законодательной Думы Хабаровского края, доктор экономических наук Ирина Зикунова.

Глава краевого парламента дистанционно присоединилась к онлайн-площадке. Выступление председателя касалось вопросов обеспечения гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, во взаимосвязи с возможностями обеспечивать развитие предпринимательства в регионе.

- Только хозяйственная деятельность с экономическим интересом способна задавать устойчивость к освоению северных территорий, следовательно, тот пакет социальных компенсаций, который принимают на себя субъекты предпринимательства, должен непротиворечиво ложиться на бремя затрат, которые они несут, – подчеркнула Ирина Зикунова.

Глава краевого парламента дистанционно присоединилась к онлайн-площадке. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Однако, возникает серьезное бремя для издержек предпринимателей, увеличивается стоимость товаров и услуг, снижается ценовая конкурентоспособность, растет стоимость потребления жителей северных территорий, появляется невозможность иметь эффекты налоговой экономии для субъектов, использующих льготные режимы, возникают неравные экономические условия при участии в государственных и муниципальных закупках, экономические соображения подталкивают предпринимателей использовать серые схемы финансирования, есть проблема отраслевой неравнозначности северных гарантий и компенсаций. «Иными словами, отсутствие преференций в сравнении с другими регионами Российской Федерации в вопросе возмещения дополнительных затрат, связанных с оплатой обязательных государственных гарантий и компенсаций, создает определённую сложность и проблему для стимулирования развития предпринимательства и требует законодательного решения», - отметила Ирина Зикунова.

- Районное регулирование для бюджетных организаций – действенный механизм, поскольку в этой системе действует единообразные тарифные методы организации заработной платы. Этот инструмент позволяет в северных районах решать вопросы кадрового обеспечения, – объяснила Ирина Зикунова. – Более сложно обстоят дела с районным регулированием оплаты труда работников в коммерческой сфере. На данном этапе районное регулирование оплаты труда работников коммерческих организаций лишено экономического смысла. В коммерческих структурах заработная плата устанавливается на принципах конкуренции на рынке труда, в зависимости от спроса и предложения труда конкретной квалификации. С районными коэффициентами или без таковых, конкретная сумма, получаемая работникам «на руки» – это цена его труда на рынке, где все зависит от альтернативных возможностей и силы конкуренции.

- В целях стимулирования развития предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях нами предлагается инициировать внесение изменений в федеральное законодательство, которые позволят ввести в действие инструменты, среди которых – компенсация из федерального бюджета расходов работодателей по оплате один раз в два года стоимости проезда работников и членов их семей к месту использования отпуска исходя из единых и территориально обоснованных ставок компенсаций, компенсация для всех работников, заключивших трудовой договор с работодателем, и переезжающих на работу в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности работодателя, расходов по переезду и провозу багажа к месту работы на базе единых и территориально обоснованных ставок компенсаций, а также установление для организаций работодателей, не относящихся к бюджетной сфере, действующих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, уровней оплаты труда работников не ниже минимального рыночного уровня оплаты труда в соответствующем регионе, с обоснованной компенсацией из федерального бюджета регионального превышения соответствующих затрат, – заключила Ирина Зикунова, выразив надежду на то, что предложения будут поддержаны.