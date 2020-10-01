Волонтеров, работающих на дамбах Комсомольска-на-Амуре, наградят

Нужно построить постоянную, надежную гидрозащиту, что следующее наводнение пережить с минимальным ущербом Фото: Правительство Хабаровского края

Гребень амурского паводка добрался до Комсомольска-на-Амуре. Гидрозащиту вокруг города начали возводить заранее, однако сейчас главной проблемой стали грунтовые воды. На днях в Комсомольск прибыл Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, чтобы лично убедиться, что для защиты города сделано все возможное.

ВОДА С НЕБЕС И ИЗ ЗЕМЛИ

Большой водой залиты свыше двухсот огородов двух дачных сообществ. Из-за того, что стоки ливневой канализации затампонированы со стороны реки, дождевым водам уходить некуда, в итоге грунтовые воды подпирают, затапливают подвалы многоквартирных домов. Подтоплены и четыре детсада.

Самое главное, что нет угрозы жизни и здоровью людей. Глава края отметил, что и Комсомольск, и все населенные пункты края защищены, под надежной защитой инфраструктура. Насосы исправно откачивают воду. Микрорайон имени Менделеева защищен временной дамбой, отсыпанной от улицы Сторожевой до площадки спецавтохозяйства. Во время осмотра дамбы Михаил Дегтярев пообщался с местными жителями, особо отметив волонтеров, которые помогают защищать город.

Юноши и девушки работают в карьере спецавтохозяйства - набивают мешки песком, которые затем укладывают в проемы на дамбах. Михаил Дегтярев поблагодарил всех добровольцев, которые снова спасают Комсомольск-на-Амуре. Глава края поручил мэру Города юности не только наградить волонтеров, но и организовать для них поездку в центр молодежного отдыха «Шарголь». Работой же специалистов в области гидрозащиты Михаил Дегтярев остался менее доволен.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ ФОКУСОВ

- Что касается инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре, то по первому этапу работы идут, но вяло. Мы придаем ускорение - со своей стороны, со стороны минстроя, службы заказчика, госстройнадзора, правоохранительных органов, - сказал врио губернатора. - По второму и третьему этапам ситуация хуже - подрядчик разорился, ушел с проекта, деньги заморожены. Мы за счет краевого бюджета пока провели консервацию второго и третьего этапов инженерной защиты. В следующем году получим дополнительные деньги - 600 миллионов рублей - из федерального бюджета на достройку. Будет объявлен конкурс, будет очень тщательно отбираться компания, чтобы больше не было таких «фокусов», которые здесь происходили.

Напомним, что на территории Хабаровского края и Еврейской автономии впервые введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации. Как сказал врио губернатора, это хороший инструмент, который поможет привлечь федеральные деньги из резервных фондов. Краевой бюджет не осилил бы требуемые суммы. Впереди большая работа по оценке ущерба, возмещению убытков и ликвидация последствий наводнения.