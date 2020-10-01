Проблему обманутых дольщиков в Хабаровском крае полностью решат к лету 2021 года

Каждый проблемный дом стоит на личном контроле главы края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае над тем, чтобы обманутые дольщики получили наконец-то жилье, работают несколько министерств и ведомств, существует специальная рабочая группа, на заседаниях которой ответственные лица оперативно решают возникающие проблемы. Острота вопроса постепенно снижается, однако говорить о его полном и окончательном разрешении пока рано.

НОВОСЕЛЬЕ ОЖИДАЕТСЯ ВЕСНОЙ

На очередном заседании рабочей группы Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, ознакомился с тем, что сделано, и что еще предстоит сделать. Из хорошего - четырехэтажный дом по улице Алексеевской в Краснофлотском районе в декабре 2020 года введут в строй. Сейчас там заканчиваются внутренние и отделочные работы, благоустраивают территорию. Ранее стройку не удалось закончить из-за банкротства застройщика, МУП «УКС». Нового застройщика нашли: в обмен на компенсацию (земельный участок в центре Хабаровска под коммерческую застройку) он вложил в недодел 110 миллионов рублей. Однако есть закавыка: из-за особенностей процедуры банкротства передача квартир дольщикам грозит затянуться, люди получат законно приобретенное жилье ближе к середине 2021 года.

Михаила Дегтярева такой поворот не устроил, он поручил максимально ускорить процесс передачи квартир.

- Чтобы в марте 2021 года жильцы отпраздновали новоселье», - поставил условие врио губернатора. Практику выделения компенсационных участков глава края одобрил, отметив, что ее можно и нужно использовать в дальнейшем. Перечень участков, которые могли бы заинтересовать новых, добросовестных застройщиков, муниципальные власти уже сформировали и передали в министерство строительства Хабаровского края.

ПРОБЛЕМНЫЙ ДОМ ИЛИ ПРОБЛЕМНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК?

Долгострой по улице Вторая Портовая в Хабаровске известен не меньше, чем злополучный дом по Алексеевской. Здесь с 2017 года заморожены работы на целой группе жилых домов. Застройщик ООО «Востокстройсервис» также обанкротился, в рамках процедуры на объект зашел «Центр инновационных технологий». После того, как прежний застройщик решил вопрос выплаты долгов кредиторам, ЦИТ начал подыскивать потенциальных подрядчиков для завершения строительства.

Такую же схему планируют использовать при достройке еще четырех проблемных домов - по ним сейчас идет работа с арбитражными управляющими. Кроме ЦИТа, интерес к объектам проявили компании из Владивостока и Иркутска.

- Сегодня мы видим, что помимо привлечения средств по линии специального федерального фонда, для достройки используются и другие механизмы. Необходимо эту работу проводить энергичнее. Активнее взаимодействовать бизнесу и органам власти, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Радует то, что благодаря введенной системе расчетов между застройщиком и клиентами через эскроу-счета, прироста обманутых дольщиков уже не будет. Застройщик, не выполнивший свои обязательства, попросту не сможет получить деньги людей - в этом особенность счетов эскроу. Деньги с них могут быть выданы лишь после наступления определенного события, в нашем случае событие - передача квартир жильцам.

- Все усилия необходимо сосредоточить на решении вопросов по действующим долгостроям. Проблему обманутых дольщиков в крае необходимо решить до начала октября 2021 года. Все возможности для этого есть, - поставил задачу Михаил Дегтярев.

ЗА СРЫВ СРОКОВ СПРОСЯТ ЖЕСТКО

Всплыло на заседании имя Алексея Коломейца - хабаровский предприниматель, учредитель ряда компаний, чью деятельность нельзя называть успешной. Компании «Свой дом», «Город», «Гринвилль» строят в основном малоэтажки в северной части Хабаровска. Есть у них, помимо учредителя, еще одна общая черта: сроки по объектам постоянно срываются, дольщиков кормят завтраками. Алексей Коломеец объясняет, что стоимость материалов и производства работ постоянно растет, поэтому средств не хватает. Но этим объяснениям люди уже не верят. Дольщики ООО «Свой дом», например, инициировали проверку целевого расходования средств. Высказывались даже мнения, что деятельность упомянутого предпринимателя и его компаний в чем-то схожа с финансовой пирамидой.

Однако пока это лишь досужие измышления. Возможно, что компаниям действительно не хватает оборотных средств из-за колебаний курса рубля и нестабильной внешнеполитической обстановки. Компетентную оценку деятельности даст прокуратура, которая совместно с комитетом государственного строительного надзора проводит проверку. Справедливости ради стоит сказать, что застройщик постепенно вводит дома в строй, но ему, по его словам, нужно больше времени - до середины 2021 года. Михаил Дегтярев согласился с этим сроком, добавив, что если взятых обязательств застройщик не выполнит, то разговор будет другим.