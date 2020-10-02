Афиша мероприятий на неделю в Хабаровске: Стас Пьеха и «Ночь пожирателей рекламы». Фото: с личной страницы исполнителя в соцсети

«Ночь пожирателей рекламы» (18+)

«Ночь пожирателей рекламы» - уникальное в своем роде шоу, состоящее из лучших рекламных роликов мира, искусно собранных по законам драматургии, которые демонстрируются на большом экране всю ночь раз в году. Это калейдоскоп ярких, смешных и трогательных идей. Созданная Жаном Мари Бурсико, за четыре десятилетия «Ночь» стала знаковым культурным событием, рассчитанным на самую широкую аудиторию зрителей.

Каждый рекламный ролик, представленный в этом шоу, подтверждает репутацию рекламы как неотъемлемой части современной культуры. Как и самые первые образцы работ в этом жанре, берущие истоки в Древнем Китае, Египте и Древней Греции, реклама является отражением своего времени. Краткая форма этого вида искусства заставляет авторов рекламы за считанные секунды донести свой замысел до зрителя. Удивить, заинтересовать, запасть в душу и обязательно запомниться. Именно поэтому «Ночь» гарантирует зрителям невероятное по своей насыщенности представление.

Каждый год «Ночь» собирает ценителей этого жанра, черпающих свое вдохновение из лучших примеров рекламы, собранной по всему миру Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гений Жана Мари Бурсико позволил соткать яркое и содержательное полотно из десятков лучших коротких историй, созданных признанными мастерами этого жанра. Каждый год «Ночь» собирает ценителей этого жанра, черпающих свое вдохновение из лучших примеров рекламы, собранной по всему миру. «Ночь» - это не только источник профессионального вдохновения. Программа этого шоу неизменно интересна каждому зрителю, который неравнодушен к современному искусству.

«Ночь», как и всегда, не ограничивается исключительно показом лучших рекламных роликов. В этот раз гостей тоже ждут увлекательная шоу-программа, яркие выступления различных артистов, эксклюзивные коктейли, а также много сюрпризов для зрителей.

«Ночь пожирателей рекламы - 2020» утолит жажду новых впечатлений даже у самого взыскательного зрителя. Шоу наполнит яркими эмоциями и станет событием, которое подарит отличное настроение и вдохновение тем, кто, казалось бы, видел уже все. И это закономерно - «Ночь» никогда не перестает удивлять своих гостей.

Кинотеатр «Гигант», ул. Муравьева-Амурского, 19. 9 октября в 21:00. Стоимость билетов от 1000 рублей.

Стас Пьеха (6+)

Станислав Пьеха - уроженец Ленинграда - пошел по стопам своей знаменитой на весь СССР бабушки Эдиты Пьехи. Именно она настояла на смене фамилии на свою мальчику, когда тому было всего семь лет, и отправила его учиться в Хоровое училище Ленинградской Капеллы имени Глинки по классу фортепиано и хорового пения. Дальнейшее музыкальное образование Стас получил на эстрадно-джазовом отделении при Государственном музыкальном училище имени Гнесиных, а в 2004 году талантливый юноша прошел кастинг и стал участником телевизионного проекта Первого канала «Фабрика звезд - 4». Именно на «Фабрике» был записан его первый хит - песня «Одна звезда», которую написал композитор Виктор Дробыш.

Еще в самом начале проекта, когда все участники заполняли анкеты, Стас на вопрос: «С кем бы вы хотели спеть дуэтом?», написал: «с Валерией». И эта его мечта сбылась - песня «Отпусти меня» в дуэте с Валерией была исполнена на одном из отчетных концертов. Всего на «Фабрике» Стас Пьеха спел около 20 дуэтов. Благодаря Виктору Дробышу исполнилась мечта начинающего свою карьеру певца - он спел с рок-легендой Кеном Хенсли легендарную рок-балладу July Morning. В итоге конкурса Стас вошел в тройку победителей «Фабрики Звезд - 4» и в качестве приза получил продюсирование сольного альбома и съемку клипа. А сейчас в творческом багаже певца уже три альбома: «Одна звезда», «Иначе» и «Десять»; 20 видеоклипов; сотни концертов, радиоэфиров и съемок в телевизионных программах.

Каждая песня этого артиста остается в сердцах слушателей. Харизматичный, талантливый и честный - Стас Пьеха не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем. Уже много лет он занимает свое особенное место на российской сцене.

Хабаровчан ждет яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями, любимыми хитами, а также новыми песнями.

Артист обещает необычное сценическое решение, яркие номера, любимые песни и неожиданные сюрпризы - как своеобразное подведение итогов 15-летнего творческого пути.

- Мне повезло, что я артист не театра, а сцены, где я искренне выдаю самого себя, - признается Стас. - Я не люблю шаблоны и клише, которые больше напоминают притворство, я всегда показываю себя самого, наверное, тем самым вызываю доверие у зрителя.

И пусть этот вечер будет наполнен теплом ваших сердец, непринужденной дружеской атмосферой и прекрасной музыкой, которую подарит всем ценителям настоящего замечательный голос Стаса Пьехи.

Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 85. 13 октября, начало в 19:00. Стоимость билетов от 2000 до 4000 тысяч рублей.

СПЕКТАКЛИ

«Горе от ума» (12+)

«Чины людьми даются, а люди могут обмануться». Фото: Краевой театр драмы

Все такой же умный, красивый, смелый, гордый и одинокий Чацкий приходит в «век нынешний» из «века минувшего» и удивляется, увидев, что все, как 200 лет назад. Все так же актуальны ставшие афоризмами фразы пьесы: «А судьи кто?», «Чины людьми даются, а люди могут обмануться», «Служить бы рад, прислуживаться тошно»... Вместе с автором самой неразгаданной пьесы он вновь отправится «искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок»! И будет возвращаться снова…

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 8 октября в 17:00. Стоимость билетов 250-350 рублей.

«Как боги» (18+)

Обычная история, открывающая зрителю все краски людских пороков, которые, по преданию, были не чужды даже богам-олимпийцам. Фото: Краевой театр драмы

К интеллигентной даме средних лет, консультанту по этикету, старый знакомый - крупный предприниматель - приводит на обучение молодого протеже-самородка из Сибири, успешно развивающего свой бизнес в столице. Но «окультуривание» молодого дарования влечет за собой ряд последствий, которые приходится расхлебывать всей семье. И станет понятно, почему герои пьесы сравниваются с античными богами: ведь если верить мифам, среди обитателей Олимпа вовсю процветали вполне человеческие пороки - зависть, жадность, власто- и корыстолюбие… Но за попытку жить и быть, как боги, люди будут жестоко наказаны неумолимым роком.

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 9 октября в 18:30. Стоимость билетов от 350 до 1000 рублей.

«Обыкновенное чудо» (16+)

В мюзикле задействована вся труппа музыкального театра, на сцене одновременно находятся более 80 артистов - солисты, хор, балет, оркестр. Фото: Краевой музыкальный театр

Тридцать лет назад одноименный музыкальный фильм в постановке Марка Захарова (памяти которого было решено посвятить спектакль) завоевал поистине всенародную любовь. Для сценической версии авторы дописали к музыке из фильма еще более пятнадцати новых песен, превратив пьесу в настоящий волшебный мюзикл.

Сценограф, главный художник ХМТ Андрей Тен, вдохновившись картинами знаменитого художника-графика Маурица Корнелиса Эшера, создал на сцене образ бесконечной лестницы, которая будет по кругу стремиться то вверх, то вниз. Общий вес декораций составляет более двух тонн.

Художник по костюмам Наталья Сыздыкова создала яркие, красочные костюмы и по цвету, и по форме.

Речь в спектакле пойдет, конечно же, о любви! Юноша и девушка влюбляются друг в друга - что обыкновенно. Ссорятся - что тоже не редкость. Едва не умирают от любви. И, наконец, сила их чувства доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса, - что и удивительно, и обыкновенно... Чудо, но обыкновенное…

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 9 октября в 19:00. Стоимость билетов от 300 до 1000 рублей.

ЭКСКУРСИЯ

Мир говорящих машин (0+)

Экспозиция музея размещена в трех тематических залах - «Винтаж», «СССР», «Диско». Автор: с сайта музея

Хабаровчан и гостей города приглашают на экскурсию в замечательный музей «Мир говорящих машин», где вам расскажут о развитии звукозаписи от первых «чудо-машин» с их пластинками и валиками до японских магнитофонов и CD-дисков. Вы узнаете множество жизненных историй, в центре которых один из экспонатов музея, узнаете, как появилась звукозапись и какую песню записали первой, услышите голоса литераторов ХХ века - Льва Толстого, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и других, политических деятелей - Ленина, Крупской, Сталина, Черчилля, Рузвельта, Че Гевары, голоса фауны, звуки космоса и многое другое. Есть в музее и краеведческий уголок. Именно здесь у вас появится уникальная возможность услышать настоящие фольклорные произведения коренных народов Приамурья, ознакомиться с их уникальной культурой. Вас также ждет рассказ о жизни и творчестве культовых персонажей музыкальной культуры Хабаровского края.

В зале «Диско» вас встретит музыка перестройки, когда «перемен требовали наши сердца»: бобинники, японские магнитофоны, самиздаты, пиратские копии.

Для сотрудников и гостей музея «говорящие машины» - дорожка, позволяющая лучше понять душу и историю нашей земли, понять себя.

Музей «Мир говорящих машин», ул. Фрунзе, 50. 7 и 8 октября в 19:00. Стоимость билетов 250 рублей.