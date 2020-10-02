Хабаровские энергетики рассказали, почему вода в кране коричневая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хабаровские энергетики рассказали, почему вода в кране коричневая. Это «побочный эффект» первых дней отопительного сезона. Напомним, батареи в домах хабаровчан потеплеют на следующей неделе, 8 октября. К слову, в Николаевском районе отопительный сезон стартует 1 октября, а в Амурске с 5 октября. На социальные объекты краевой столицы тепло начнет поступать ориентировочно с 3 октября. В социальных объектах тепло отопление дадут чуть раньше - 3 октября.

- Однако вместе с теплом потребители получат одну маленькую временную проблему – из кранов может пойти мутная или ржавая вода. Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ для открытых систем теплоснабжения (которые доминируют в Хабаровске) это допустимое явление, которое можно наблюдать в течение 14 дней с начала старта отопительного сезона, - рассказали в пресс-службе АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Отметим также, что запускать тепло в Хабаровске будут поэтапно в течение 10 дней. Это необходимая мера, которая помогает не допустить разбалансировки гидравлических режимов, плавно ввести в работу оборудование насосных станций и снизить нагрузки на теплотрассы. В общей сложности в Хабаровске тепло поступит более чем в 3,5 тысячи жилых домов и на 460 социальных объектов. Всего на территории Хабаровского края в рамках проведения ремонта на теплотрассах заменили более пяти километров тепловых сетей.