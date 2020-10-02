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Радио «Комсомольская Правда»

Кто ходит в гости по утрам? Хабаровск «ЗА ДВИЖ»

Прямой эфир 2 октября на частоте 88.3 FM
Авторы (2):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Кто ходит в гости по утрам?» - уникальное шоу на волнах нашей радиостанции, которое традиционно выходит в прямом эфире по пятницам. У микрофона рядом с Эдуардом Грищуком появляется каждый раз новый «звездный» соведущий. В этот раз помогал вести шоу Вадим Мурашкин, президент Ассоциации барменов в Хабаровском крае, основатель школы барменов в Хабаровске.

В последние выходные сентября или в первые выходные октября на нашей планете отмечаются Международные дни наблюдения птиц. В это время сотни тысяч людей во всем мире отправляются в леса, парки, на луга, болота, на морские и речные побережья, чтобы наблюдать за пернатыми в естественных для них условиях. О том, какая орнитологическая работа проводится в нашем регионе в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказали директор ФГБУ "Заповедное Приамурье", кандидат биологических наук Владимир Андреевич Андронов и начальник научного отдела ФГБУ "Заповедное Приамурье", кандидат биологических наук Римма Сабировна Андронова.

Владимир Андронов, директор ФГБУ "Заповедное Приамурье", кандидат биологических наук

Владимир Андронов, директор ФГБУ "Заповедное Приамурье", кандидат биологических наук

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Римма Андронова, начальник научного отдела ФГБУ "Заповедное Приамурье", кандидат биологических наук

Римма Андронова, начальник научного отдела ФГБУ "Заповедное Приамурье", кандидат биологических наук

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Пятница, конец рабочей недели, самое время подводить итоги. О политике и ситуации в мире мы поговорили с Владимиром Чернышовым, главным редактором «Молодой дальневосточник XI век». Владимир так же рассказал о создании на Дальнем востоке организации «ЗА ДВИЖ», которая объединит людей жаждущих заниматься реальными делами и помогать людям.

Владимир Чернышов, главный редактор «Молодой дальневосточник XI век»

Владимир Чернышов, главный редактор «Молодой дальневосточник XI век»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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