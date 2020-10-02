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В Хабаровском крае с опережением графика завершен «северный завоз»

Завоз топлива в северные районы выполнен на сто процентов на месяц раньше запланированных сроков
Мария Ненашева
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Завезенного топлива хватит на всю длинную северную зиму

Завезенного топлива хватит на всю длинную северную зиму

Фото: Правительство Хабаровского края

Поставка топлива в северные районы Хабаровского края в этом году выполнена в кратчайшие сроки. Почти на месяц раньше графика удалось выполнить «северный завоз»: доставить 14,2 тысячи тонн угля и 22,7 тысячи тонн нефтепродуктов в отдаленные территории, чтобы северяне прожили всю зиму в тепле и комфорте.

Напомним, Охотское море замерзает зимой, которая на севере края наступает уже в ноябре. А дизтопливо, бензин и уголь везут именно по морю, танкерами. Всегда есть риск не уложиться в сроки - погода может подкачать. Однако допустить подобного нельзя, иначе север замерзнет.

- В этом году удалось привезти топливо в прибрежные территории Охотоморья - в Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы - раньше установленных сроков. Благодаря слаженной работе всех участников завоза, а также своевременной оплате топлива администрациями районов и коммунальными организациями, все прошло без задержек. Также оперативно топливо завезли и в районы, расположенные вдоль Амура, - рассказали в минЖКХ Хабаровского края.

Процесс выполнения «северного завоза» стоит на контроле правительства края. Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, поставил задачу: провести завоз в минимально возможные сроки. Задача выполнена: последний танкер с остатками топлива вышел в рейс конце сентября. Он уже доставил в Аяно-Майский район 400 тонн дизтоплива и 50 тонн бензина, в Охотский - 2,5 тонны дизтоплива и 130 тонн бензина. Ожидается последняя поставка в Ульчский и Николаевский районы, но туда топливо везут по суше, эти объемы на общий план «северного завоза» не влияют.

- «Северный завоз» - стратегически важное направление в работе правительства Хабаровского края. Каждый год от выполнения этой задачи всецело зависит жизнь самых отдаленных поселений в зимний период. Морозы там стоят суровые, а отопительный сезон начинается гораздо раньше, чем в других точках края. Поэтому топливо должно быть доставлено точно в срок и в полном объеме. И в этот раз регион справился уже к концу сентября, хотя крайняя дата - 20 октября. Правительство контролировало каждый из этапов поставок, и результат не заставил себя ждать, - отметил Михаил Дегтярев, поблагодарив всех, кто участвовал в работе.

По данным пресс-службы правительства Хабаровского края, в 2020 году на закупки топлива и его доставку из краевой казны было потрачено 1,6 миллиарда рублей. Энергоресурс доставили в семь районов, расположенных как вдоль Амура, так и на морском побережье.

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