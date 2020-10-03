В Законодательной думе Хабаровского края обсудили состояние промышленности

Обсуждение вышло живым и интересным, диалог между депутатами и краевым правительством будет продолжаться Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Краевые парламентарии продолжают свою работу. На очередном «правительственном часе» в Законодательной Думе края о состоянии и перспективах развития промышленного производства в Хабаровском крае депутатам регионального парламента края рассказывал и.о. министра промышленности края Сергей Денисенко. Свой доклад он начал с общих цифр, характеризующих процесс реализации программ и проектов по развитию промышленного комплекса.

- Министерство промышленности Хабаровского края курирует комплекс, в который входит более тысячи промышленных и лесопромышленных предприятий и организаций, – начал свой доклад и.о. министра. – На них трудятся около пятидесяти четырех тысяч человек. Доля производства, в том числе валового, оригинального продукта составляет 9,8%. По итогам 2019 года объем реализации товаров, работ и услуг составил более 7 миллиардов рублей. На 2020 год прогнозируется сохранить объем отгруженной продукции на уровне 2019 года.

По итогам 2019 года заработная плата на предприятиях промышленного комплекса составила в среднем 40 тысяч рублей. В лесопромышленном комплексе 41,2 тысячи рублей. В доход бюджета ежегодно поступает более четырех миллионов рублей налоговых отчислений.

Сфера регулирующего воздействия у краевого минпрома солидная. В ее ведении крупнейшие в регионе судостроительные и авиастроительные заводы, лесопромышленные и лесоперерабатывающие производства, гигант «Амурстали». Однако, по словам и.о. министра большая часть отрасли ориентирована на военную промышленность.

– Не все так просто и легко, – отметил Сергей Денисенко. – Очень много получаем негатива из Москвы за то, что заняли очень активную позицию и не даем другим регионам дороги в некоторых направлениях производства, например в самолетостроении, где нами заключаются и активно исполняются целый ряд контрактов с российскими и зарубежными партнерами.

Народные избранники задали много уточняющих вопросов о развитии леспрома, подняли тему возрождения легкой промышленности Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В ходе обсуждения встал ребром еще один крайне интересный вопрос: производственная эффективность территорий опережающего развития: что делается министерством промышленности для строительства промышленных предприятиях на территориях опережающего развития.

Сергей Денисенко отметил, что данный вопрос относится к ведению министерства промышленности лишь отчасти, и здесь его ведомство работает в связке с минэкономразвития края.

– С руководителями предприятий мы встречаемся. Эта работа ведется, и она будет продолжена, – ответил он.

– Привлечение инвестиций, это, безусловно, зона ответственности министерства экономического развития, но развитие промышленности, в приоритете соответствующего министерства. Если совместными усилиями работая с промышленниками или с теми, кто хочет организовать производство, сработать в тандеме и завести их в ТОСЭР, то эффективность самой идеи территорий опережающего развития возрастет, – подчеркнул депутат краевой думы Владислав Чечиков.

В числе дискуссионных краевые депутаты отмечали также вопросы развития лесопромышленного и лесоперерабатывающего комплекса, необходимость возрождения легкой промышленности.

Подводя итог дебатам, Ирина Зикунова отметила важность деятельности, которую ведет министерство промышленности Хабаровского края.

- Работа, которую вы ведете, создает добрую репутацию нашему краю, - резюмировала она. – В ней сосредоточен серьезный научно-технический потенциал, наша оборонная репутация. Особенно стоит отметить машиностроительную отрасль – это наша традиционная специализация, мы ею гордимся. Это продвинутая с точки зрения научно-технического уровня производственная деятельность и специализация. Законодательная власть будет всячески поддерживать промышленную отрасль региона.

Диалог между депутатами Законодательной Думы и краевым правительством будет продолжен.