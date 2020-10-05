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Сегодня:
Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск!

Прямой эфир 5 октября на частоте 88.3 FM
Авторы (2):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Более 2 тысяч человек с начала года получили удостоверения тракториста-машиниста. В Управлении государственного технического надзора Главного управления регионального госконтроля подвели промежуточные итоги. У нас в гостях руководитель структурного подразделения Государственного технического надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Дмитрий Борисович Зинин.

Дмитрий Зинин, руководитель структурного подразделения Государственного технического надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края

Дмитрий Зинин, руководитель структурного подразделения Государственного технического надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Тема соблюдения прав граждан при предоставлении им коммунальных услуг в очередной раз обсудли сегодня с прокурором Индустриального района города Хабаровска Иваном Анатольевичем Черепановым в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск».

Иван Черепанов, прокурор Индустриального района города Хабаровска

Иван Черепанов, прокурор Индустриального района города Хабаровска

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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