Это Хабаровск!

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Более 2 тысяч человек с начала года получили удостоверения тракториста-машиниста. В Управлении государственного технического надзора Главного управления регионального госконтроля подвели промежуточные итоги. У нас в гостях руководитель структурного подразделения Государственного технического надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Дмитрий Борисович Зинин.

Дмитрий Зинин, руководитель структурного подразделения Государственного технического надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Тема соблюдения прав граждан при предоставлении им коммунальных услуг в очередной раз обсудли сегодня с прокурором Индустриального района города Хабаровска Иваном Анатольевичем Черепановым в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск».