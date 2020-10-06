Особенности хабаровского мостостроения: почему в крае один за другим рушатся мосты?

Мост через реку Ягодинка, участок трассы Селихино - Николаевск

Качество автодорог на территории Хабаровского края далеко от того, что принято называть нормативным состоянием. Когда специалистов спрашивают о причинах, чаще всего мы привыкли слышать слово «сложности». Сложности рельефа, сложности климата, сложности логистики… Вот на что чаще всего ссылаются эксперты. И они, конечно, правы. Добавим к названным причинам большое расстояние между населенными пунктами, ограниченный временной период для произведения работ, ценник на бензин - и у экономистов начинают возникать сомнения, а так ли уж нужны новые дороги? Может, осваивать бюджет куда ликвиднее в других направлениях? И пока губернаторы стучат кулаками по столам, выдают поручения и требуют принятия категорических мер, у инвесторов находятся более насущные цели для вложения капиталов.

Самая сложная ситуация с автодорогами традиционно в северных районах. Здесь, если простят мне алгебраическую вольность, все вышеназванные причины в квадрате, а кое-где и в кубе. Те, кому случалось путешествовать по Верхнебуреинскому, Ванинскому, Николаевскому, Амурскому районам, знают - наиболее комфортное средство передвижения в этих местах - полноприводный джип. Из его окна наиболее удобно любоваться величественными лесными пейзажами вокруг.

Кстати о лесах. Именно они - косвенные виновники регулярных дорожных конфузов - проселочные дороги разбивают лесовозы, доставляющие кругляк с делян. Лесовозы идут. А дороги ветшают. Вместе с ними ветшают и мосты. Здесь нельзя не упомянуть еще об одной особенности нашей природы - горных реках. Быстрых, холодных и с непостоянным фарватером, так что форсировать их без мостовых переходов - занятие опасное. Вот и возводят дорожники деревянные мостики, укладывая один на другой слои бревен и досок. На нечто более капитальное средств обычно недостает. Отсюда и беды.

Так, вечером воскресенья 4 октября, пролом в таком деревянном мостовом переходе через реку Ягодинка, на участке трассы Селихино - Николаевск-на-Амуре, чуть не стал причиной трагедии. В дыру попали колеса рейсового автобуса. Вызволить транспорт удалось при помощи пассажиров, но сейчас дорога для проезда закрыта.

- На время работ временно ограничено движение автобусов категории «М2» и «М3» - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает для «М2» - 5 тонн, «М3» - свыше пяти тонн, - отмечают в КГКУ «Хабаровскуправтодор».

И как не вспомнить столь же неприятную и так же, к счастью, обошедшуюся без человеческих жертв историю, которая случилась в начале августа в поселке Чегдомын, где такой же деревянный мост обрушился прямо под молодоженами и их гостями.

Напомним, в Хабаровском крае реализуется проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого к 2024 году 60,6% дорог в регионе должны отвечать нормативным требованиям.