Где сдать анализы на коронавирус в Хабаровске: обновленная информация на октябрь 2020 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Анализы на коронавирус сдают двумя способами - берут мазок из горла, используют метод ПЦР, чтобы выявить сам коронавирус, и делают забор крови, чтобы понять, вырабатывает ли организм, в который попал вирус, иммунитет.

Пройти тест на коронавирус можно в нескольких случаях. Например, если человек контактировал с заболевшим, у пациента признаки простудного заболевания, все заболевшие пневмонией и люди старше 65 лет. Также бесплатно обследуют медработников с симптомами ОРВИ и людей с теми же симптомами, постоянно проживающих в учреждениях вроде учебно-воспитательных и кадетских корпусов, интернатов, учреждений ФСИН России. Тестирование проводят по направлению лечащих врачей.

Платно пройти тестирование на коронавирус можно в нескольких клиниках Хабаровска.

1. «ДНК-Лаборатория»:

Стоимость исследование крови на иммуноглобулины классов M и G (IgM, IgG) 1500 рублей. Забор крови 150 рублей.

Стоимость исследования мазков из рото- и носоглотки методом ПЦР 2500 рублей. Забор мазков бесплатно.

2 «Доктор А»:

Стоимость анализа крови на иммуноглобулины классов M и G - 3350 рублей

Стоимость метода ПЦР - 2600 рублей.

3. INVITRO:

Стоимость исследования крови на иммуноглобулины класса G - 800 рублей

Стоимость исследования крови на иммуноглобулины класса M – 800 рублей

4. РЖД-Медицина:

Стоимость и время работы можно уточнить по телефону (4212) 41-82-82.

5. Юнилаб:

Стоимость исследования на антитела к коронавирусу - 1300 рублей.