Учительница математики из Забайкалья переехала по программе «Земский учитель» в Амурск и получила 2 млн рублей

Алена Искандерова Фото: из архива героя публикации.

Для того, чтобы стать земским учителем, Алена Искандерова в конкурсном отборе обошла шестерых претендентов. Сейчас учитель математики и информатики преподает в выпускных классах школы №3 города Амурска Верхнебуреинского района в Хабаровском крае, ждет решения квартирного вопросы и планирует, как потратить 2 млн рублей, который она получила как земский учитель.

Напомним, в Хабаровском крае успешно реализуется федеральный проект "Земский учитель", который инициировал Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию. В недавнем прошлом региону были выделены две квоты, которые на конкурсной основе достались педагогам из Чукотского Автономного округа и Забайкальского края. Стоит заметить, что конкурсный отбор был непростым, ведь заявки на участие в программе поступили из 31 региона страны. Претендентов интересовали вакансии в школах №7 и №3 Амурска, №6 поселка Чегдомын Верхнебуреинского района, а также в школах села Малышево Хабаровского района и села Троицкое Нанайского района.

Как рассказала Алена Искандерова, узнав о программе «Земский учитель», решила попробовать свои силы в конкурсе. На сайте программы в банке вакансий Алена выбрала населенный пункт и школу, и, поскольку условия конкурса допускают выбирать несколько населенных пунктов, подала заявки сразу и на Алтай, и в Хабаровский край. Через некоторое время ей пришло сообщение, что она прошла отбор сразу в два региона, но по признанию Алены, она долго над выбором не раздумывала.

- Хабаровский край я уже считала своим, родным, и в Амурске за это время уже побывала, город мне понравился. Один раз я приезжала в гости к коллеге, а во второй раз – уже после того, как подала заявку на конкурс «Земский учитель». У меня, как у участника конкурса, была возможность познакомиться со школой, которая мне тоже очень понравилась. А город хоть и небольшой, но достаточно перспективный, всё необходимое для проживания и развития детей здесь есть, - признается Алена.

Кстати, конкурсный отбор был довольно жестким: ставка учителя математике в регионе была только одна и на нее претендовали семь человек. Отбор проводился на основе подсчета баллов, которые начислялись каждому участнику по критериям – это за стаж, диплом, профдостижения, квалификационную категорию.

- У меня за плечами опыт работы замдиректора, имею высшую квалификационную категорию, защитила магистерскую диссертацию и прошла курсы по специальности «Социальный педагог» и «Менеджер в образовании». Наверное, всё это и позволило мне победить в конкурсе, - говорит Алена Искандерова.

Согласно программе «Земский учитель» учителя, переехавшие на работу в сельскую местность, либо города с населением до 50 тысяч человек, в течение полугода после подписания договора получают 2 млн рублей, которые могут потратить по своему усмотрению.

- Договор со мной уже заключили и деньги перечислили. Мы еще не решили, как потратим - часть отложим на учебу для дочери, оставшиеся, возможно, вложим в собственный бизнес мужа. Еще нам по программе на время договора должны предоставить жилье. Вопрос сейчас в стадии решения, - поделилась Алена.

По условиям программы, земскому учителю необходимо отработать на месте 5 лет. И этот момент Алена Искандерова рассматривает как гарантию того, что на ближайшие года она обеспечена работой.

Стоит отметить, что в Хабаровском крае для решения кадрового вопроса в отрасли "Образование" также действует ряд социальных мер. Для молодых педагогов в течение первых трех лет работы выплачивается повышающий коэффициент в размере 35%. Для сельских учителей установлен повышающий коэффициент в размере 25%. Им также компенсируют расходы на оплату ЖКУ. Для того, чтобы привлечь учителей в труднодоступные районы, действует сберегательный капитал за счет средств краевого бюджета в размере 50 минимальных окладов. С учетом районных надбавок сумма достигает 1,2 млн рублей.