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Радио «Комсомольская Правда»

В коридорах Власти. Денис Куратов.

Прямой эфир 5 октября на частоте 88.3 FM
Авторы (2):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
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Денис Куратов, председатель Комитета по местному самоуправлению, член комиссии по рассмотрению наградных документов, депутат Городской думы

Денис Куратов, председатель Комитета по местному самоуправлению, член комиссии по рассмотрению наградных документов, депутат Городской думы

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Недавно внесенные изменения в Устав краевой столицы коснуться аппарата Городской Думы Хабаровска. Об этом и не только в программе «В коридорах власти» в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал председатель Комитета по местному самоуправлению, член комиссии по рассмотрению наградных документов, депутат Городской думы - Денис Куратов. О том, какая работа ведется в 22 городском округе Хабаровска нам поведал помощник депутата Роман Третьяков.

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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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