Хабаровчанка нашла на чердаке пальто с легендой Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Хабаровчанка нашла на чердаке пальто с легендой. Вещь некогда принадлежала японскому военнопленному. Судя по штампам на подкладке, двубортное, трапециевидного кроя пальто сшили в 1937-1938 году из ткани цвета хаки. Оно застегивается на пуговицы на две стороны. В районе предплечий подклад из меха кролика рыжего цвета.

Вещь с отложным воротником и манжетами на рукавах из искусственного меха чуть было не отправили на свалку Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Вещь с отложным воротником и манжетами на рукавах из искусственного меха чуть было не отправили на свалку. Однако его владелица вспомнила, как пальто не раз выручало ее семью, и решила, что оно еще вполне может принести пользу в качестве музейного экспоната.

- Хабаровчанка Галина Маслова, участница городского конкурса «Лучший хранитель истории» 2020 года, передала в музей зимнее пальто военнослужащего Квантунской армии. По словам дарительницы, пальто некогда передал ее матери Ефросинье Николаевне японский военнопленный, - рассказали в Гродековском музее.

Легенда этой вещи, то есть история, довольно интересная. В 1934 году Ефросинья Николаевна приехала в Хабаровск с Алтая, а в 1936 году вышла замуж. До войны в семье родились две дочки. Супруг Ефросиньи Николаевны ушел на фронт, а в 1943 году ей сообщили, что муж пропал без вести подо Ржевом. Галина Маслова рассказала, что во время войны мать работала санитаркой в тыловой части, возила продукты в воинские части и на корабли Краснознаменной амурской флотилии. Много шила на заказ.

Легенда этой вещи, то есть история, довольно интересная Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Возможно, владелец пальто обратился к Ефросинье Николаевне за помощью, или обменял его на продукты. Ведь мех или подкладку пальто можно было использовать для пошива различных изделий на заказ. К слову, часть подклада тогда уже владелица пальто действительно использовала для пошива верхней одежды для дочек. Ей бесплатно, как вдове, выдали отрез зеленого плюша, из которого и была сделана основа. Спинки изделий женщина утеплила искусственным мехом с японского пальто. Потом вещь без подкладки надолго ушла в небытие. Вспомнили о пальто, когда наткнулись на него при разборе вещей на чердаке. Увидеть эту чудом сохранившуюся вещь можно во время посещения музея.