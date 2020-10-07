Исторический центр Хабаровска: бурьян да дыры или новые квартиры

Амурский бульвар - одно из любимых мест отдыха хабаровчан Фото: Евгения МОЛОТОВА

История столицы нашего края насчитывает не полных две сотни лет, однако, поводов для гордости у Хабаровска множество. Гостям города, настоятельно рекомендуют совершить променад по набережной имени адмирала Невельского, полюбоваться историческими зданиями на улице Муравьева-Амурского, пройтись по Уссурийскому бульвару до городских прудов, побродить по парку Динамо, и не оставить без внимания бульвар Амурский с его живописными скульптурными композициями. Совершил такую прогулку и корреспондент «КП» - Хабаровск».

ЧУДЕН ГОРОД?

Составители путеводителей, рекомендуя подобные маршруты, руководствуются своими, пусть и мудрыми мыслями, однако, реальность такова, что прогулки по бульварам неподготовленного гостя повергают в состояние ажитации. Отчего же? Ну, во-первых, бульвар, он для прогулок, а значит, зона пешеходная. А значит, по нему должно быть удобно ходить. Увы, хабаровские бульвары таковы, что удобно ходить по ним может только конный патруль. Всем прочим придется обходить выбоины в асфальте, а после дождей еще и форсировать лужи. Отдадим должное Уссурийскому бульвару, на нем дыры в асфальте встречаются реже.

Такие выбоины после дождей превращаются в лужи Фото: Евгения МОЛОТОВА

Пруды. Гордость краевой столицы. Старожилы еще помнят, сколько лет они стояли пустыми котлованами полными всякого сора. К 150-летнему юбилею Хабаровска комплекс был сдан и стал настоящей достопримечательностью краевой столицы. А уж когда запустили фонтаны… а когда фонтаны запели… Увы, сегодня былая слава хабаровских прудов увяла. Сыплется штукатурка. Зарастают травой водоемы. Портятся дорожки. И никто уже не вспоминает о том, что пруды, это еще и аллея городов-побратимов Хабаровска. Мутнеют надписи на каменных стеллах.

Немногие помнят, но вдоль прудов проходит аллея Дружбы народов Фото: Евгения МОЛОТОВА

Да и сам парк Динамо производит впечатление удручающее. Экологическая тропа, за которую город выложил кругленькую сумму в 12 миллионов рублей приходит в запустение. Бытовой и хозяйственный мусор укоренился в оврагах. Деревянные скульптуры – произведения целой плеяды хабаровских скульпторов в ужасающем состоянии. Асфальт... впрочем, про это уже было. Зато активно обсуждается вопрос о строительстве жилого дома на месте расселенных бараков по улице Дикопольцева.

Трава, которую регулярно убирают по распоряжению властей Фото: Евгения МОЛОТОВА

ВИНОВАТЫ ГРАЖДАНЕ?

Отчего же приходят в запустение достопримечательности краевой столицы? С этим вопросом «Комсомолка» обратилась в городской муниципалитет.

- У нас все почистили, траву убрали, берег почистили, - прокомментировал ситуацию с прудами пресс-секретарь городского муниципалитета Руслан Соколов. – Деревянные скульптуры разваливаются? Понятно. Мэр дал поручение управлению дорог и благоустройству подготовить предложения по капитальному ремонту объектов. Затраты будут включены в бюджет будущего года. А вообще, названные проблемы не решались уже 13 или 14 лет. Теперь подходить к решению вопроса приходится комплексно. А убирать, постоянно, невозможно. Люди гуляют, мусорят…

Грязь из пруда будут убирать после того, как сольют воду Фото: Евгения МОЛОТОВА

На вопрос о том, почему туристическое достояние города в течение столь длительного времени оставалось без соответствующего ухода, в Руслана Соколова ответа нет. Нет его и у «Комсомолки». Зато есть целая масса вопросов, главный из которых таков: зачем строить новое, если не можешь содержать то, что уже есть? Памятник хозяйственности прошлого мэра – недостроенный парк имени Гагарина. «Тяжкое наследие социализма» - детская железная дорога. Да мало ли примеров. Однако, с упорством, достойным, право слово, лучшего применения градоначальник Сергей Кравчук закладывает новый парк – «Патриот», под который сейчас ищут инвесторов. В парк развлечений думают преобразовать и питомник имени Лукашова. Впрочем, сам мэр уверен – в Хабаровске все отлично.

- Ко мне приезжают люди, ли Челябинска, из Москвы, из других регионов, - поделился он с горожанами во время прямого эфира 6 октября в своем инстаграм. – Всем нравится! Дороги широкие, город зеленый, все отлично!

Несогласным Сергей Анатольевич предложил начать с себя и смотреть на жизнь более радужно. Тогда, по мнению градоначальника, все и будет хорошо.