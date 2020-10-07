Рост количества заболевших COVID-19 констатируют медики Фото: Правительство Хабаровского края

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией нового типа вновь начала беспокоить медиков. Если в августе – сентябре число заболевших редко превышало цифру в 70 человек, то в течение последней недели специалисты отмечают стабильный рост количества заболевших. Так по состоянию на утро 7 октября общее число заразившихся COVID-19 составило 12554 человека, из них 78 - за минувшие сутки. От болезни в крае умерло свыше ста человек.

- Как свидетельствует статистика, по распространению нового опасного вируса мы вернулись на уровень начала лета. Из 765 «коронавирусных» койко-мест, развернутых в Хабаровске, сейчас занято 671, - рассказала Елена Лагошина, заместитель мэра по социальным вопросам.

Слова специалистов, прогнозировавших осенью вторую волну коронавируса, похоже, начинают сбываться. Несмотря на все профилактические меры сейчас на карантин по COVID-19 закрыты три группы в детских садах краевой столицы и один класс в гимназии №7 – такие цифры озвучила начальник отдела образования хабаровского муниципалитета Татьяна Матвеенкова. Вместе с тем, она отметила, что превентивные меры дают свои плоды.

- Если в середине сентября на карантин по ОРВИ у нас было закрыто 142 класса, в которых болели без малого 2 тысячи учащихся, то сейчас занятия приостановлены всего в пяти, в которых занимаются 142 ученика, - отметила она.

В связи с угрозой роста числа заболевших коронавирусной инфекцией властями региона уже принят ряд решений. Так, жителям региона старше 65 лет рекомендовано вернуться к режиму самоизоляции. Такую меру предложила главный санитарный врач края Татьяна Зайцева.

- В отношении граждан старше 65 лет, на мой взгляд, ограничительные меры нужно усиливать. По крайней мере, на данном этапе, вводить обязательный перевод активно работающих граждан на удалённый режим работы. Это делается ради их безопасности. Риск заражения очень высокий – подчеркнула она.

На дистанционную работу будут переводить тех граждан, чьё отсутствие на работе не является критическим и не влияет на функционирование учреждения.

Также ограничительные меры коснутся проведения массовых мероприятий. Все они должны проходить с соблюдением социальной дистанции. Краевой штаб рекомендует снизить заполняемость залов для кинотеатров, театров и иных учреждений, в каждом случае решения будут индивидуальными и основываться на ряде показателей, в том числе вентиляции помещения.

И.о. зампреда краевого правительства Евгений Никонов поручил организовать обязательное обследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР всех жителей края, которые обращаются в поликлинику или вызывают врача на дом с признаками ОРВИ и гриппа.

- Мы сегодня получаем большое количество жалоб, что, при возникновении признаков ОРВИ люди хотят сдать анализ на коронавирус, но им в этом отказывают, а затем течение болезни усугубляется и мы получаем подтверждённый коронавирус. Поэтому, принимаем решение организовать такое обследование у всех, кто обращается с признаками простудного заболевания, как у взрослых, так и у детей, - сказал Евгений Никонов.

В свою очередь мэр Хабаровска Сергей Кравчук дал руководителям структурных подразделений поручение вернуться к прежним объемам профилактических мер, направленных на недопущение распространения в городе коронавируса и других вирусных заболеваний.

Все ограничения и новые меры профилактики в регионе вступят в силу с 8 октября.