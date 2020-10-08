В Хабаровском крае вновь ужесточают меры по борьбе с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае опять обострилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа. По последним данным в регионе за сутки выявлено 87 новых случаев заболевания, это на 11 с половиной процентов больше, чем было днем раньше. По данным краевого минздрава сейчас на лечении находятся 2489 человек, зарегистрировано 2 смерти.

Мы постепенно возвращаемся к тем цифрам, которые были до отмены ограничений. И правительство региона вынуждено опять принимать не слишком популярные, но необходимые меры способные предотвратить взрывной рост заболеваемости. Так сегодня врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев внес изменения в постановление правительства «О снятии отдельных ограничительных мер».

Во-первых, опять вводится обязательное социальное дистанцирование при проведении массовых мероприятий с очным присутствием людей. Имеются в виду досуговые, развлекательные, зрелищные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и другие публичные мероприятия.

Во-вторых, людей старшего возраста (то есть жителей региона, достигших и перешагнувших 65-летний рубеж) снова переводят на дистанционный режим работы.

- Исключения составляют только руководители и сотрудники предприятий и органов власти, без которых функционирование их ведомств попросту невозможно, - подчеркнули в правительстве Хабаровского края. - Постановление вступает в силу уже завтра – 9 октября.

Меры откровенно говоря пока не самые жесткие, были и пожёстче. Видно, что правительство региона пытается найти необходимый баланс для того чтобы и здоровье людей сохранить и окончательно не разрушить, начавшую было восстанавливаться после глобального карантина экономику. Но все зависит от количества заболевших - будут новые случаи, будут и новые ограничения.