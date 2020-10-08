В Восточном военном округе и Хабаровском крае, в частности, стартовала грандиозная по масштабам проверка боеготовности Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Проверка боеготовности войск округа продлится без малого месяц, все входящие в него подразделения покажут, чему научились за время службы. Инспектировать войска будет лично командующий Восточного военного округа Геннадий Жидко.

Генерал-полковник сам начинал службу танкистом и знает всю изнанку армейской жизни не понаслышке. Говорят герой России не прочь лично посидеть за рычагами боевой техники и проверить насколько хорошо ее подготовили к боевой работе.

Естественно, провести столь масштабную проверку одному человеку, а «боевые» действия будут разворачиваться сразу на 20 полигонах Востока страны, не под силу. Соединения и воинские части округа также будут инспектировать специальные комиссии, в которые войдут самые опытные офицеры.

- К проверке привлекаются мотострелки, морские пехотинцы, артиллеристы, зенитчики, военные топографы и инженеры, - сообщил Александр Гордеев, начальник пресс-службы Восточного военного округа. - Помимо этого, свои навыки продемонстрируют летчики истребительной и штурмовой авиации округа, специалисты радиотехнических подразделений, моряки Тихоокеанского флота.

В Восточном военном округе и Хабаровском крае, в частности, стартовала грандиозная по масштабам проверка боеготовности Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Тем подразделениям что смогут показать себя с лучей стороны будет позволено выполнить нормативы на получение почетного наименования «Ударное». Так же как отмечают в ведомстве во главу угла при оценке практических задач будет ставиться именно боевой опыт, полученный в современных вооружённых конфликтах, в том числе и в Сирийской арабской республике.

- В частности будет оцениваться взаимодействие расчетов артиллерии и экипажей боевых машин с расчетами БЛА, организация рейдов по позициям, противодействие дронам условного противника, - прокомментировали в округе. - Особое внимание будет уделено оценке действий подразделений в составе мобильных групп и при ведении городского боя.

Экзамен будет проходить в два этапа. Первая очередь пройдет с 5 по 14 октября, вторая – с 19 по 28 октября. В учениях примут участие десятки военнослужащих округа. Командующий уже побывал на полигоне «Екатеринославский» в Амурской области где проверил выучку мотострелков.