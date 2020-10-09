В заповедниках Хабаровского края процветает браконьерство

Нарушителей задерживают на месте Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Инспекторы оперативных групп ФГБУ «Заповедное Приамурье» бьют тревогу. В ходе рейдов по заповедным территориям Анюйского парка оперативные группы, совместно с полицейскими и росгвардейцами выявили уже двадцать случаев нарушений ООПТ. Браконьеры незаконно добывают рыбу лососевых пород и красную икру. Только на особо охраняемой территории Анюйского парка c начала этого месяца составлено восемь протоколов о нарушении режима.

- Сложилась следующая ситуация, - объясняет начальник оперативной группы, старший государственный инспектор по охране окружающей среды ФГБУ «Заповедное Приамурье» Алексей Путятин. – Вода в этом году большая и кета хорошо успела зайти на нерестилища. Поэтому нерадивые граждане устремились за лёгкой добычей. Они осуществляют незаконный лов разными способами, в том числе и варварскими – когда, прежде чем поймать одну рыбу, калечат и губят десяток.

Икру засаливают прямо на месте Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Среди браконьеров встречаются самые разны люди. Те, кто ради нескольких литров икры отправляются в пеший поход по тайге, засаливают ее прямо на месте в антисанитарных условиях, выкидывая потрошенную рыбу прямо в воду. Другие, помимо деликатеса – заготавливают кету 200-литровыми бочками.

- В ходе рейда определено, что общий ущерб от незаконной добычи лососёвых составил около трёх миллионов рублей. На причинивших ущерб государству в особо крупных размерах граждан возбуждены уголовные дела. Также изъято нелегальное оружие, – отмечает Алексей Путятин.

Вместе с добытой продукцией изымают и оружие Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Результат предсказать сложно. Экологическая обстановка в крае нестабильна, и хищнические способы лова, которыми пользуются браконьеры могут окончательно расшатать экологический баланс. А инспектора будут продолжать свою работу, по выявлению нарушителей и защите природы.